Desfile Militar del 16 de septiembre: estas son las avenidas cerradas en CDMX

Como cada año, este martes 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile cívico-militar en la Ciudad de México para conmemorar el 215.º aniversario del inicio de la Independencia de México, el primero en su tipo en ser encabezado por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, durante este día, gracias al tránsito de tropas y civiles, las calles aledañas al evento suelen clausurarse u obstruirse, por lo que conductores y peatones deben tomar rutas alternas .

A continuación, te compartimos el horario y la ruta del desfile militar de la Ciudad de México para que tomes las precauciones necesarias.

De acuerdo con el calendario oficial, el desfile del martes 16 de septiembre comenzará a las 10:00 horas desde el Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las tropas avanzarán por Paseo de la Reforma hasta llegar a la Avenida Juárez, para ingresar al primer cuadro y marchar frente al Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, donde se rendirán honores en el balcón presidencial.

Avenidas que permanecerán cerradas:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Hidalgo

20 de Noviembre

Calle Florencia

Por su parte, el transporte público también sufrirá alteraciones en sus trayectos. El Metro de la CDMX operará en horario especial de 7:00 a 24:00 horas.

Sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá cerrada desde el inicio del servicio hasta nuevo aviso. Se sugiere usar estaciones alternas para llegar al Centro Histórico, como Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

También puedes leer: Cancelan festejos por el Grito de Independencia en municipios de Veracruz

Además, estará disponible el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”.

Según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional en sus redes sociales, la marcha estará conformada por pelotones del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes mostrarán su alto grado de adiestramiento y patriotismo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP