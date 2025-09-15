Dónde ver EN VIVO concierto de La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo CDMX

Cada 15 de septiembre, el país entero se engalana para conmemorar el inicio de la Independencia. Banderas, luces y música llenan las plazas públicas, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de una de las celebraciones más significativas del calendario nacional.

En la Ciudad de México, el Zócalo se convierte en el epicentro de esta fiesta, combinando actos cívicos, espectáculos y una verbena popular que atrae a capitalinos y visitantes.

Este 2025, la ceremonia cobra un matiz histórico al ser la primera vez que una presidenta encabece el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional. Además del tradicional acto protocolario, la noche estará acompañada por una gran oferta musical y el plato fuerte será el concierto gratuito de La Arrolladora Banda El Limón, que promete encender el ánimo de los asistentes con sus grandes éxitos.

¿Cómo ver el concierto en vivo?

La presentación de La Arrolladora está programada para iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en la Plaza de la Constitución. El evento forma parte de la cartelera de espectáculos previos a la ceremonia oficial y se espera que reúna a miles de personas en el corazón de la capital.

Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo desde casa, pues el concierto y toda la verbena del Zócalo serán compartidos a través de canales de televisión abierta y plataformas digitales oficiales, de manera que nadie se quede fuera de la celebración.

Además de esta agrupación, se contará con la participación de Alejandra Ávalos, reconocida cantante mexicana, y Legado de Grandeza, agrupación que fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos.

También en cada una de las en distinta alcaldías de la Ciudad de México se organizarán conciertos gratuitos con la participación de destacados intérpretes de diferentes géneros.

Azcapotzalco:

Pequeños Musical

Willie González

Banda de Son Jarocho Siquisirí

Sonideros y Mariachis

Álvaro Obregón:

Yaguaru

Orquesta La Típica

Ballet Folklórico

Sonora Dinamita de Lucho Aragaín y Xiu García

Mariachi y La Trouppe

Benito Juárez:

Moenia

Mariachi Gama 1000

Foreños

Coyoacán:

Alberto Barros

Daniel y su Maracombo

Sofi Saar

Kapzula

Cuauhtémoc:

Julio Preciado

Gustavo A. Madero:

Nicky Jam

Remmy Valenzuela

Iztacalco:

El Yaki

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar

Grupo Dinastía González

Juanma

Iztapalapa:

Rosy Arango

Magdalena Contreras:

Los Plebes del Rancho

Los Nuevos Cadetes

La Ejecutiva

Los Socios del Ritmo

Miguel Hidalgo:

Yahir

María León

La Nueva Sonora Dinamita

Grupo Contraste

Milpa Alta:

David Zahan

Mariachi Lira de Oro

Tláhuac:

Israel Valdez

Efrén David

Jair Alcántar

Espectáculo de drones

Tlalpan:

Alberto Barros

Víctor García

Los Cojolites

Regina Orozco

Mexazon

DJ Erich

Xochimilco:

Mariana Seoane

Jorge Carmona

YC