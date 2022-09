Sedena: Movimiento Ciudadano rechazará reforma al Ejército, afirma diputado

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez en la Cámara de Diputados, aseguró que ante la discusión en el Senado de la reforma presidencial para extender la presencia de los militares hasta 2028 su partido la rechazará y confió en que otros senadores "patriotas" se unirán para frenarla.

En breve entrevista con medios a las afueras del Palacio Nacional, el legislador del MC compartió que desayunó esta mañana con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda (SHCP) para abordar el tema sobre el Paquete Económico para 2023 y señaló que este jueves Movimiento Ciudadano presentará una propuesta "no punitivista" sobre la reforma presidencial.

En ���� la inseguridad sigue en aumento, pero #MéxicoTieneOpción para construir la paz. Conoce nuestra propuesta con @ClementeCH y @AlvarezMaynez el próximo �� jueves 22 de septiembre.



�� #EnVivo por YouTube. https://t.co/PDLeeRZIzC pic.twitter.com/RGZLBFUSFv — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) September 19, 2022

"¿Movimiento Ciudadano se va a sumar o ya de plano le van a rechazar?”, le cuestionó EL UNIVERSAL.

"No, no compartimos esa visión. De hecho aprovecho para recordarles, hemos estado haciendo una invitación, pasado mañana, el jueves estaremos presentando una alternativa civil, no punitivista, no militarista que tiene Movimiento Ciudadano frente a esta propuesta.

"Yo confío en que los senadores van a frenar un despropósito con el que nosotros no coincidimos. Confío sin duda en los senadores de Movimiento Ciudadano y algunos senadores patriotas de otras fuerzas políticas", compartió el legislador.

Te puede interesar: Admiten que no hay consenso en el Senado para ampliar presencia del Ejército

Abogan por Jalisco y Nuevo León en el Paquete Económico 2023

Afuera del histórico edificio, Álvarez Máynez señaló que abogó con el titular de Hacienda por mayores recursos para los estados de Jalisco y Nuevo León, ambos gobernados por Movimiento Ciudadano.

"(Vine a ver) la Ley de Ingresos que debemos aprobar en octubre y después el presupuesto que viene en noviembre, y su comparecencia del martes 27 (de septiembre) en la Cámara diputados dónde va a estar ahí el secretario de Hacienda.

"¿Viene bien ese paquete? ¿Abogó en particular por un estado por ejemplo Jalisco, Nuevo León?", se le volvió a preguntar.

"Sin duda, nosotros empujamos siempre los temas de Jalisco y Nuevo León. Nos da gusto que venga en el paquete económico, del presupuesto en particular, un compromiso con los temas de medio ambiente, obras de agua.

"En el caso de Jalisco el saneamiento del río Santiago, en el caso de Nuevo León la presa del Cuchillo II, el acueducto, una serie de obras de infraestructura qué son básicas para la sociedad, para la sociedad de Jalisco, es un tema que el secretario sabe que lo tenemos presente. Nos preocupa el entorno general de inflación que hay en el mundo, las presiones que eso le da México sobre el crecimiento económico también y nos preocupa y se lo hicimos saber al secretario que no se ha avanzado mucho en el país en el combate a la desigualdad, que creo que es el reto más grande que tiene el país en materia económica", añadió.

MS