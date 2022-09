El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no hay consenso para aprobar la minuta de reforma para ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El también coordinador de la bancada de Morena señaló, en un video que compartió en redes sociales, que los grupos parlamentarios de oposición, que integran el llamado Bloque de Contención, mantienen una postura irreductible.

"Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del Gobierno federal; no hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia, seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento", puntualizó.

Ricardo Monreal afirmó que como líder de la bancada mayoritaria sigue intentando convencer a los senadores de oposición para que apoyen esta propuesta presentada por el PRI en la Cámara de Diputados.

"Estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país, todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población", enfatizó.

El senador Monreal Ávila reiteró que no se ejercerá ningún tipo de presión para acelerar los trabajos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, que mañana lunes inician el trabajo legislativo para la dictaminación de la minuta.

"La discusión será la que determinen las comisiones, su duración también, y después el pleno en primera y segunda lectura, de acuerdo con nuestra normatividad interna, hará lo conducente. Vamos a observar todas las disposiciones jurídicas internas que nos obligan a los legisladores acatarlas", remarcó.

Morena y sus aliados cuentan con 75 de los 86 votos que se requieren para aprobar una reforma constitucional, es decir, dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, por lo que tratan de convencer a 11 opositores para que apoyen la iniciativa de los diputados priistas.

Inicia una semana legislativa intensa, y el diálogo es el mejor instrumento para lograr acuerdos. Seguiremos trabajando por México. pic.twitter.com/Mwks6uww0Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 18, 2022