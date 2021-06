Se debe gobernar para todos sin importar banderas políticas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que Oaxaca es "primor" en referencia a las bellezas naturales del estado y a la coordinacion que existe entre la Federación y el gobernador Alejandro Murat (PRI). Casi una semana después de las elecciones intermedias, AMOLO expresó que gobierna para todos porque sería faccioso hacerlo solo los simpatizantes de un partido.

Al encabezar la supervisión de la autopista Barranca Larga-Ventanilla que conectará Oaxaca capital con la costa del Estado en dos horas y media, el Presidente recordó que no se puede llegar al gobierno y gobernar para un partido, porque eso es faccioso. "Pueden tenerse diferencias, y acaban de pasar las campañas y hubieron elecciones, pero una vez que ya se constituya el gobierno se tiene que atender a todos, no es de que tú no estás conmigo, tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada, eso ya se acabó".

El Presidente López Obrador expresó que el presupuesto no es de ningún partido, sino que es dinero de todo el pueblo y se tiene que administrar y distribuir con justicia para buscar la unidad de todo el pueblo. Aseguró que lleva una buena relación con el gobernador priísta Alejandro Murat, aunque provienen de partidos y movimientos distintos.

La reactivación de las obras de infraestructura impulsa la industria de la construcción, genera muchos empleos y moderniza la maquinaria y los equipos. pic.twitter.com/wuwEjkBotY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2021

"Nos hemos llevado muy bien, es en beneficio del pueblo, podemos estar en partidos distintos, o tener como origen movimientos o partidos distintos, pero ya cuando se llega el gobierno se tiene que gobernar para todos".

Acompañado de integrantes de su gabinete de Bienestar y SCT, AMLO dijo que las obras públicas como las carreteras -que lleva más de 10 años en construcción- son para la modernidad de la sociedad, no sólo de las élites.

"No es nada más el hacer una carretera moderna, por eso hablaba de la transformación, es también atender a los pueblos porque queremos una modernidad, pero forjada desde abajo y para todos, no la modernidad para las élites, sino la modernidad compartida, equitativa que beneficia a todos", dijo.

JM