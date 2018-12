"Se acabó Sin Anestesia", las palabras de Loret en la despedida

Este viernes fue la última emisión del noticiario Sin Anestesia, conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, en Radio Centro.

"Hasta aquí la información Carlos, se acabó", dijo en tono nostálgico Arely Paz, parte del equipo del comunicador.

"Se acabó Sin Anestesia, se acabó", respondió Loret.

Hoy fue el último día de nuestro programa de radio #SinAnestesia. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad y cariño de tantas personas ante esta noticia. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 7 de diciembre de 2018

"Muchísimas gracias a todo este extraordinario equipo que durante estos ocho meses nos ha permitido consolidar este espacio, que hoy llega a su última transmisión".

En su cuenta de Twitter, Loret de Mola agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras el anuncio, esta misma semana, de que Sin Anestesia llegaba este viernes a su fin.

"Hoy fue el último día de nuestro programa de radio #SinAnestesia. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad y cariño de tantas personas ante esta noticia", publicó. "Y a partir de este momento, declaramos oficialmente inaugurado el fin de semana", dijo al final, como cada viernes.

Durante la transmisión, Loret recibió palabras de agradecimiento y felicitación de sus distintos colaboradores, como el periodista deportivo Alberto Lati, la especialista Valeria Moy y el Duende Preguntón.

"Yo no me quería ir, pero me llegó la invitación", mencionó el Duende.

SC