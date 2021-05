Santiago Nieto anuncia otra denuncia contra Emilio Lozoya

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, anunció que alista una nueva denuncia ante la FGR en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el probable desvío de recursos a Odebrecht y otra empresa.

"Estaremos presentado otra denuncia adicional por el desvío de tres mil millones de pesos hacia Odebrecht y mil 400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya", informó.

En breve entrevista en Palacio Nacional de Ciudad de México, Nieto dijo que se trata de una denuncia adicional a las cinco ya presentadas contra Lozoya Austin.

"Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, para ir terminando ese proceso en lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera", agregó.

Aseguró que sí la Fiscalía les otorga el carácter de ofendidos, como siempre lo han hecho, colaborarán en las audiencias públicas ante los jueces de control para aportar la experiencia de la Unidad y el conocimiento de los casos.

Recordó que por el caso Odebrecht se han realizado ocho bloqueos de cuentas de las 70 personas físicas y morales denunciadas por Emilio Lozoya.

-¿Los ocho bloqueos a qué personas son?, se le preguntó.

-"Preferiría no dar el dato, hay una obligación legal de no difundir datos sobre la lista de personas que estén bloqueados, pero bueno, se ha hecho público el caso del señor Cabeza de Vaca. El señor Luis Videgaray, está en la lista del señor Lozoya, pero hasta el momento no hemos tenido un requerimiento de la FGR, nosotros vamos a continuar con nuestras líneas de investigación".

-¿Cabeza de Vaca está vinculado con Odebrecht?

-"Hay un tema de unas de las empresas que han sido contratadas y puestas en Tamaulipas para los temas de energía eólica si tiene contacto financiero con Odebrecht", dijo sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

IM