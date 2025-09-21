La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas sociales del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta pensión, dirigida a mujeres en edad avanzada, otorga un estímulo económico bimestral de 3 mil pesos.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario alfabético oficial de pagos para el bimestre septiembre-octubre, el quinto del 2025.

El monto es depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias y permanece seguro ahí, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que llega.

¿Quiénes reciben su pago de la Pensión Mujeres Bienestar del 22 al 25 de septiembre?

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

ESPECIAL

Cabe señalar que las beneficiarias que realizaron su registro en el pasado mes de agosto no recibirán el pago en esta ocasión, pues la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar continúa en proceso. Hasta el momento no se tiene información de si se realizarán pagos diferidos.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener 60 a 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

