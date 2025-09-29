Me acordé de Salinas Pliego

Para quienes acostumbran a navegar por las redes sociales, les debe ser muy familiar encontrarse muy frecuentemente con los mensajes de Ricardo Salinas Pliego -dueño del Grupo Salinas, que es integrado entre otros corporativos como TV Azteca, Elektra, Banco Azteca e Italika-, donde habla de sus viajes, presume sus pasatiempos y como disfruta de su riqueza. Las reacciones a sus presunciones son diversas, desde las felicitaciones por sus logros financieros que le permiten llevar ese ritmo de vida, hasta las agrias críticas por presumir desmedidamente el dinero que acumula todos los días -según lo ha dicho él mismo en algún mensaje-.

Desde hace algunos meses se habla de la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego tendría la intención de convertirse en la primera figura independiente de la oposición en buscar la presidencia de México, y esa versión se confirmó el pasado 16 de septiembre, cuando a través de las redes sociales el empresario -acompañado por su esposa y teniendo a su espalda la bandera de México y un estandarte de la Virgen de Guadalupe- dio su propio Grito de Independencia, donde sus palabras hablaron de sus motivos y de su intención entre líneas: “Nuestro México está mal. No hay vuelta de hoja y lo sabemos todos, nos damos cuenta, lo sentimos porque saben qué, desde el gobierno se solapa la criminal violencia que nos asedia a todos, que nos deja pasmados, no sabemos si vamos a regresar a casa, si nuestros hijos van a una fiesta y no regresan y además también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada como nunca se había visto antes”, además de advertir que quienes integran el poder poseen “una ideología perversa”.

Bueno, pues de ese Ricardo Salinas Pliego me acordé ayer cuando estaba en la Santa Misa y escuchaba la Primera Lectura del Profeta Amós, donde dice: “Se inclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer corderos del rebaño y las terneras en engorda… Se atiborran de vino, se ponen los perfumes costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos”, y más me acorde cuando en la lectura del Evangelio según San Lucas (16, 19-31), se señala “Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día”. No sé por qué me acordé de Salinas Pliego… pero ese es el hombre que desde la oposición independiente quiere salvar al país.

Usted, ¿qué opina?