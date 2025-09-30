Sheinbaum impulsará iniciativa para atender salud mental en jóvenes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes 30 de septiembre que en los próximos días presentará una iniciativa integral dirigida a las y los jóvenes del país, con el propósito de fortalecer la salud mental, prevenir la violencia y garantizar espacios escolares seguros.

"Es una propuesta que vamos a presentar para todo el país. (Queremos) que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza tanto personal como colectivo", explicó la Mandataria durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional.

La Presidenta destacó en el Salón de Tesorería que esta iniciativa forma parte de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, pero incorporará una dimensión específica de salud mental juvenil, con alcance nacional.

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es que las juventudes "sientan que su gobierno está cerca" y que existan mecanismos efectivos para prevenir tanto la violencia como la criminalidad en los entornos escolares.

El origen de la propuesta sobre salud mental de jóvenes

La propuesta se da después de que ayer lunes más de una decena de facultades y preparatorias que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendieran actividades presenciales, como medida de seguridad ante amenazas en redes sociales, luego de que la semana pasada un estudiante asesinara a otro en una escuela al sur de la Ciudad de México.

En varios comunicados difundidos en sus cuentas oficiales, facultades como Arquitectura, Derecho, Economía, Música, Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño, Música, Ingeniería, entre otras, anunciaron que decidieron implementar las clases en línea con el objetivo de preservar la seguridad del alumnado.

Asimismo, los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y varias preparatorias, así como la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, señalaron que las clases se mantendrán a distancia al menos hasta el 2 de octubre.

El pasado 22 de septiembre, un alumno identificado como Lex Ashton, de 19 años, ingresó al Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur, y atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel, quien todavía está en un hospital.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, subcultura digital que promueve discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el caso está siendo investigado por "homicidio calificado y lesiones dolosas", y que el presunto responsable está ingresado en un nosocomio bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

OF