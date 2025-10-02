Metro CDMX: Estas son las estaciones cerradas por marcha del 2 de octubre

Derivado de la marcha para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, este jueves 2 de octubre varias estaciones del Metro de la Ciudad de México permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

El día de hoy se espera que al menos 8 mil personas se movilicen en las calles de la urbe para alzar la voz en busca de justicia en los casos de una de las tragedias que más ha marcado la historia contemporánea del país.

Asimismo, se exigirá el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y cese a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas por la marcha del 2 de octubre?

A través de medios oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no hay paso en las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro.

Ante esta situación, se sugirió a la ciudadanía tomar rutas alternas para efectuar sus traslados. Una de las opciones es la estación Allende de la Línea 2, así como las estaciones San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

La autoridad que administra la red de transporte público en la capital mexicana llamó a los usuarios a tomar precauciones y realizar sus traslados con anticipación para evitar mayores afectaciones.

Además, debido a la marcha por el 2 de octubre, convocada para iniciar a las 16:00 horas, desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo, no se descartan afectaciones, por la tarde, en el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre el Eje Central.

Programa de actividades por el 2 de octubre en la Ciudad de México:

10:00 horas. Visita al mural “1968, Semillas y Memoria”, en el edificio Chihuahua

13:00 horas. Mitin “La Lucha Sigue”, en la “Estela de Tlatelolco”

16:00 horas. Inicio de la marcha

