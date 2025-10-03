Viernes, 03 de Octubre 2025

Trump amenaza a Hamás con "infierno" si no acepta su plan de paz

El presidente de los Estados Unidos publicó un extenso mensaje respecto al tema en su perfil de Truth Social

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Trump pidió a los palestinos inocentes desplazarse a las zonas más seguras de Gaza. EFE / ARCHIVO

El presidente Donald Trump señaló este viernes por la mañana que Hamas tiene hasta las 18:00 horas del próximo domingo 5 de octubre para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza. De lo contrario, amenazó que "se desatará un infierno como nunca antes visto" en el grupo islamista.

"Hamas ha sido una amenaza violenta y despiadada, por muchos años en el Oriente Medio. El grupo ha asesinado (y hecho muchas vidas insoportablemente miserables), culminado con la masacre ocurrida el 7 de octubre, en Israel,  - que incluyó entre sus víctimas a - bebés, mujeres, niños, ancianos, y muchos jóvenes, chicos y chicas, que se estaban preparando para celebrar sus vidas juntos. Como retribución del ataque del 7 de octubre más de 25 mil 'soldados" de Hamas han sido asesinados. La mayoría del resto de soldados están rodeados y atrapados militarmente, solo a la espera de que de la orden para que sus vidas se extingan rápidamente" escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Por otro lado, pidió a los Palestinos inocentes desplazarse a las zonas más seguras de Gaza. "Todos serán ayudados para aquellos que acepten la ayuda" aseguró el presidente de Estados Unidos.

"Por suerte para Hamas, daremos una última oportunidad. Las grandes, poderosas y ricas naciones del Oriente Medio ya han aceptado, junto con Estados Unidos e Israel, llegar a un acuerdo de Paz en el Oriente medio luego de 3 mil años" y estableció el plazo de respuesta para el fin de esta semana: "¡Liberen AHORA a todos los rehenes, incluso los cuerpos de aquellos que ya murieron! El acuerdo se debe llegar a más tardar el domingo por la tarde a las 6 p.m. de Washington, D.C."

En caso de que no se acepte el acuerdo, "se desatará un infierno como nunca antes visto en contra de Hamas. Habrá paz en el Medio Oriente de una u otra forma", sentenció.

