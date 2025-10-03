La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió la liberación y repatriación inmediata de seis personas mexicanas. "Hay seis mexicanos en esta flotilla que iban a llegar. Como saben, fueron interceptados por el Estado de Israel", dijo al indicar que se encuentran en el puerto de Ashdod.

Sheinbaum expresó su desacuerdo con las acciones de Israel y mencionó que debe llegar ayuda humanitaria a Gaza. Indicó además que a Israel se han enviado cuatro notas diplomáticas: para solicitar las garantías físicas de las y los connacionales; la razón por la que serían interceptados; exigir su seguridad física e integral, y para la repatriación inmediata.

"¡Que los liberen, no tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito!", expresó la Mandataria mexicana. “Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención, está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera, exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales”.

"Y obviamente estamos en contra de esta situación, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", sostuvo Sheinbaum, quien además recordó que el gobierno mexicano ya reconoció al Estado palestino, al reconocer a una embajada de Palestina en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el ojo en la mira

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó por su lado que los seis mexicanos llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos al centro de detención de Ketziot. Destacó que se estuvo en contacto permanente con todas las personas mexicanas desde que zarpó la flotilla, además de que hay comunicación con sus familiares.

La SRE indicó que personal de la Embajada de México en Israel acudió al puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete la seguridad e integridad de los connacionales, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

La Embajada de Israel en México dijo que "Israel ha mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en Israel, atendiendo sus solicitudes para facilitar el acompañamiento a los ciudadanos mexicanos involucrados".

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió también a Israel la inmediata liberación y repatriación a México de Arlin Medrano, estudiante de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que integró la flotilla.

AO

