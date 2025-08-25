SMN pronostica lluvias intensas y calor extremo en México al inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico extendido a 96 horas a partir del lunes 25 de agosto, destacando condiciones meteorológicas inestables debido a la combinación del monzón mexicano, ondas tropicales y varios canales de baja presión. Estas condiciones generarán lluvias fuertes a intensas en amplias regiones del país, principalmente en el norte, occidente, sur, sureste y la península de Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y posible incremento en niveles de ríos y arroyos.

Durante el lunes 25 y martes 26, se prevén lluvias puntuales intensas en estados como Durango, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En tanto, en Sonora, Sinaloa, Jalisco y Puebla se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que estados del centro, noreste y sureste tendrán lluvias de diversa intensidad. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje elevado en costas del Pacífico, principalmente en Baja California Sur, Jalisco, Colima y Guerrero.

La tormenta tropical Juliette, localizada al suroeste de Baja California Sur, se aleja del país pero mantiene influencia indirecta, provocando lluvias en esa entidad y oleaje de hasta 2.5 metros. A la par, persistirá el ambiente caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 45 °C en regiones de Baja California y Sonora.

Para el miércoles 27 y jueves 28, las condiciones de inestabilidad atmosférica se mantendrán. Se pronostican lluvias intensas en Sinaloa, Puebla, Chiapas y Veracruz; y muy fuertes en Jalisco, Colima, Guerrero y la península de Yucatán. La interacción de una nueva onda tropical con sistemas de baja presión mantendrá activa la probabilidad de tormentas en gran parte del país. También se prevé oleaje elevado en costas del Pacífico y vientos fuertes en el norte y sureste.

El viernes 29 continuará el patrón lluvioso, con precipitaciones intensas en Chiapas y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del Pacífico sur, el Golfo de México y zonas del norte como Chihuahua y Durango. Estas condiciones seguirán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. Los efectos combinados de estos fenómenos podrían generar inundaciones, deslaves y afectaciones urbanas en zonas vulnerables.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales, tomar precauciones por el calor extremo y mantenerse informada sobre posibles emergencias asociadas a las lluvias intensas y sus efectos. Autoridades de protección civil de los estados afectados ya se mantienen en alerta para atender cualquier eventualidad.

SV