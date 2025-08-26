Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable este lunes en un tribunal federal de Nueva York de dos cargos de narcotráfico: lavado de dinero y uso de armas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a sus declaraciones.

“El Mayo”, en una extensa declaración de culpabilidad, dijo haber "promovido la corrupción de policías, militares y políticos" en México.

Y se lamentó: "Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones".

No fue la única confesión que hizo “El Mayo”: Detalló que traficó al menos mil 500 toneladas de cocaína desde que empezó en el mundo del narcotráfico y que estas le generaron "cientos de millones de dólares cada año".

También en parte de su declaración menciona: "Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, con muchas personas trabajando para mí. Algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia por barco o avión (...) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a Estados Unidos".

Sheinbaum reacciona a declaración

En la conferencia de prensa matutina de este martes, la prensa cuestionó a la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, para saber su opinión sobre la declaración del capo de la droga.

“Tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema pero… ¿A quién le daba dinero? de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia en particular”, dijo la Presidenta.

“Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos, eso es lo que sabemos, igual que ustedes, la decisión que toma este personaje, “El Mayo "con sus abogados”, agregó Sheinbaum.

García Luna, al “mismo nivel” que “El Mayo” y “El Chapo”

Sheinbaum expresó que le llamó la atención cómo el director de la DEA, Terry Cole, puso al mismo nivel de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de Ismael "El Mayo" Zambada a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, y preso en Estados Unidos por su relación con la delincuencia.

"Me llamó la atención lo que dijo el director de la DEA [...] El director de la DEA pone al mismo nivel a García Luna" , declaró.

"Es interesante, ¿no les parece interesante? Pone al mismo nivel, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón, a mí me llamó mucho la atención", expresó la Presidenta.

La Mandataria también destacó las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien agradeció públicamente la cooperación de las autoridades mexicanas en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

*Con información de SUN y EFE.

MV