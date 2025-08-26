El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para una jornada lluviosa este martes 26 de agosto, aunque serán más probables por la tarde. Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco a templado, y cálido en costas de la región, posibles lluvias aisladas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco (oeste) y Colima (norte); y puntuales muy fuertes en Michoacán; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lluvia en Guadalajara HOY

04:00 PM 46% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 60% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 58% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 68% de probabilidad de lluvia 21 °C 08:00 PM 42% de probabilidad de lluvia 20 °C 09:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 20 °C

El pronóstico general de lluvia para este martes es de 59 por ciento, pero serán más probables durante la tarde, entre las 17:00 y 19:00 horas .

Clima nacional

Este día, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país; con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima .

Se prevé que la onda tropical núm. 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día dejé de afectar al país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

