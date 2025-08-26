Este martes, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la agenda de movilizaciones sociales que se llevarán a cabo este 26 de agosto en distintos puntos de la capital mexicana.A través de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), se dio a conocer a la población capitalina que se esperan:Estas actividades afectarán las vialidades de algunas alcaldías, por lo que compartimos los puntos de concentración con las y los usuarios, además de las rutas alternas que recomiendan las autoridades, esperando que puedan planificar sus rutas de esta jornada y sus horarios no se vean afectados.Este martes, familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, exigirán al Gobierno de México verdad, justicia y sentencia para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes.El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha anunciado algunas alternativas viales para quienes transitarán por las calles y alcaldías de la Ciudad de México para esta jornada.La circulación en Calzada Minas de Arena a partir de Avenida Río Tacubaya hasta Avenida de las Torres, se verá afectada por obras.ALTERNATIVA: Av. Observatorio y Camino Real a TolucaCierre de carriles en calle Laurel entre Niños Héroes y Enseñanza, Colonia San Pedro Mártir.ALTERNATIVA: Calle VioletaCierre de carriles en Benvenuto Cellini desde Adriano Brower hacia calle Alonso Cano.ALTERNATIVA: TizianoPor obras de bacheo desde las 22:00 y hasta las 05:00 horas de mañana, se reporta el cierre de circulación sobre Anillo Periférico en la zona Poniente, Sur, Oriente y Norte de la Ciudad de México.ALTERNATIVA: Periférico en el tramo Cesar Hormiguero a Calzada VallejoCierre de circulación en Franz Hals hasta Benvenuto Cellini.ALTERNATIVA: Juan CousinContinúa la afectación debido a obras en Calzada San Antonio Abad con dirección Sur, desde estación Chabacano hasta Avenida del Taller.ALTERNATIVA: 5 de Febrero y BolívarCierre de carriles centrales en Viaducto Río de la Piedad al Oriente desde Sur 65-A hasta 1 de Mayo.ALTERNATIVA: Carriles lateralesCierre de carriles en Avenida Casa de la Moneda, entre Presa Falcón y Calzada LegaríaALTERNATIVA: Boulevard Miguel de Cervantes SaavedraCierre de carriles en José María Roa Bárcenas desde calle 5 de Febrero hacia Calzada San Antonio AbadALTERNATIVA: Juan A. Mateos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF