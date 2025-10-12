La cifra de muertos por las lluvias registradas en los últimos días se incrementó a 44 víctimas, de las cuales 18 se registraron en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla y una en Querétaro, de acuerdo con los reportes oficiales.

Ayer sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y apoyo a todos los damnificados por las intensas lluvias y garantizó que no les faltará nada a las personas afectadas.

La Mandataria federal ha encabezado dos reuniones con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del gobierno federal para actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio afectado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que desde el primer momento se activaron los planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), así como los planes de emergencia estatales y municipales.

La dependencia refirió que del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en los estados de Veracruz, 540 milímetros; Puebla, 487 mm; San Luis Potosí, 298 mm; Hidalgo, 245 mm; y Querétaro, 232 mm.

Afirmó que el Plan DN-III-E cuenta con 5 mil 400 elementos desplegados, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí. Asimismo, se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.

De acuerdo con el informe federal, en Veracruz, los municipios con mayores daños son: Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán. En Puebla, se identificaron afectaciones en 37 municipios, en San Luis Potosí 5 municipios, en Querétaro 7 municipios y en Hidalgo 13 localidades.

MV