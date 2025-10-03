El día de hoy, viernes 3 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se presenta una zona con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Michoacán; asimismo, se pronostica que en los próximos días evolucione a un nuevo ciclón tropical, con posibilidad de generar precipitaciones en la región del Pacífico del país.

Por otro lado, hoy se registra un importante ingreso de humedad desde el Pacífico y el Atlántico, lo que estaría dejando precipitaciones en la mitad centro-sur del país, incluyendo algunos puntos del estado de Jalisco.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén temperaturas máximas entre 26 y 27 grados Celsius, cielo parcialmente nublado y algunos chubascos dispersos hacia el sur del estado.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 3 de octubre por la noche?

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevén nubes y claros.

Asimismo, se pronóstica temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 23 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 3 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados Celsius Nubes y claros 20:00 22 grados Celsius Nubes y claros 21:00 20 grados Celsius Nubes y claros 22:00 19 grados Celsius Nubes y claros 23:00 19 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

