CURP biométrica: ¿Dónde están los módulos para hacer el trámite en octubre?

Con la llegada de octubre de 2025, la expectativa por la nueva CURP biométrica ha incrementado considerablemente entre la población mexicana; términos como “CURP biométrica con foto” o “dónde tramitar la CURP biométrica” registran un notable aumento en las búsquedas de Google, ante el interés por conocer cuándo y dónde podrá obtenerse este nuevo documento de identidad.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la expedición oficial de la CURP biométrica iniciará el próximo 16 de octubre, fecha en la que comenzarán a operar los módulos físicos habilitados en todo el país.

Te recomendamos: Resultados del Sorteo Superior 2859 de la Lotería Nacional del 3 de octubre

¿Dónde estarán los módulos de la CURP biométrica?

El Registro Nacional de Población (Renapo) confirmó que actualmente existen 145 módulos distribuidos en distintos puntos de la República Mexicana, a los cuales la ciudadanía podrá acudir de manera voluntaria para realizar el trámite.

Estos centros de atención estarán ubicados principalmente en:

Registros civiles de cada entidad federativa.

Oficinas del Renapo instaladas en las capitales estatales.

Instalaciones de la Secretaría de Gobernación, especialmente en la Ciudad de México, donde ya se encuentra habilitado un módulo en la calle de Londres, cerca del centro capitalino.

Las autoridades detallaron que todos estos puntos estarán listos para recibir a la población a partir del 16 de octubre, cuando comience formalmente la expedición del nuevo documento.

Trámite digital disponible

Además de los módulos presenciales, el trámite podrá realizarse en línea mediante la plataforma Llave MX, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes ya cuentan con registros biométricos en dependencias como el INE, SAT o la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un documento opcional y de aceptación nacional

La CURP biométrica fue creada tras la reforma a la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, y se define como el documento nacional de identificación oficial, válido en todo el territorio y disponible tanto en formato físico como digital.

Sin embargo, su uso no será obligatorio. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que la incorporación de huellas dactilares y fotografía será voluntaria, y que las credenciales del INE seguirán siendo válidas como identificación.

Esta nueva versión de la CURP busca ofrecer una alternativa moderna y segura, especialmente útil para menores de edad o personas que aún no cuentan con credencial de elector.

NA