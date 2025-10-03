Estas son las características de las casas Vivienda para el Bienestar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha iniciado la entrega de las primeras viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de brindar acceso a casas dignas y accesibles para trabajadores con bajos ingresos. La primera fase del programa arrancó en Tabasco, pero ya se proyecta su expansión a diversos estados del país.

Estas casas están dirigidas a derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos y no cuentan con vivienda propia. Con un costo de alrededor de 600 mil pesos, estas propiedades tienen un valor muy por debajo de su precio comercial estimado, que supera el millón de pesos.

¿Cómo son las casas del programa?

Según el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar tienen las siguientes características:

Superficie de 60 metros cuadrados

2 habitaciones

Sala, comedor y cocina

Baño completo

Patio de servicio

Conexión a servicios básicos

Además, están ubicadas en zonas estratégicas. Por ejemplo, las primeras casas entregadas se encuentran a solo cinco minutos de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, lo que facilita el acceso a centros laborales y servicios.

Requisitos para acceder al programa

Para ser considerado como beneficiario del programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener empleo vigente

No contar con una vivienda propia

Percibir entre uno y dos salarios mínimos

No es necesario hacer un registro previo, ya que el Infonavit selecciona a los posibles beneficiarios y se pone en contacto con ellos por medio de:

Correo electrónico

Llamadas telefónicas

Mensajes SMS

Cartas físicas

Es importante que los derechohabientes mantengan actualizados sus datos en el portal del Infonavit para poder ser contactados.

¿Dónde se entregarán las viviendas?

Actualmente, el programa ya está activo en Pomoca, Tabasco, donde se entregarán 120 viviendas mensuales hasta alcanzar un total de tres mil casas.

Próximamente se expandirá a más entidades, entre ellas:

Tamaulipas

Coahuila

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Yucatán

Y a partir de noviembre, también en:

Durango

Guanajuato

Veracruz

Zacatecas

Con esta iniciativa, el Infonavit busca garantizar que cada vez más trabajadores mexicanos tengan acceso a una vivienda digna, bien ubicada y a precio accesible.

EE