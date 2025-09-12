Beca Rita Cetina: ¿Cómo actualizar tus datos de contacto para mantener el apoyo económico?

La Beca Rita Cetina es un programa de ayuda social orquestado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar que busca reducir la carga económica de los padres de menores estudiantes inscritos en una escuela pública.

El programa comenzó en 2024 como un apoyo para alumnos de secundaria; sin embargo, este año las autoridades federales incrementaron el alcance de la beca, logrando beneficiar también a estudiantes de preescolar y primaria.

De acuerdo con el calendario oficial de becas, el próximo registro para ser parte de la Beca Rita Cetina comenzará a partir del 15 de septiembre y estará disponible hasta el 30 del mismo mes , aunque el pago correspondiente del bimestre septiembre-octubre se depositará en octubre.

No obstante, es importante que los estudiantes registrados mantengan actualizados los datos de contacto de sus padres o tutores, ya que por este medio se informará cuándo podrán recoger su pago.

Así que, si este próximo mes de octubre quieres recibir la ayuda de mil 900 pesos más 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en alguna institución pública, aquí te compartimos cómo puedes mantener tu información de contacto siempre vigente.

Lo primero que debes hacer es ingresar al portal www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx/.

Dentro se te solicitarán los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía: Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o tarjeta de residente temporal o permanente

Fotografía (autorretrato) de la persona titular de la cuenta, en la que debe sostener su identificación oficial.

Si la cuenta pertenece a un menor de edad, es necesario adjuntar la carta responsiva, firmada por su madre, padre o tutor, disponible en el formulario.

Presiona en “Iniciar trámite” y sigue los pasos. Se te pedirá información como nombre, CURP, un teléfono de contacto, un correo electrónico y la razón por la que deseas actualizar tus medios de contacto.

También puedes leer: Sube el viernes la cifra de muertos por explosión en Iztapalapa

Carga los documentos previamente mencionados, proporciona tus nuevos datos y describe los motivos por los que quieres actualizar tus medios de contacto.

Con esto garantizas que, en caso de que se requiera, las autoridades puedan localizarte y entablar comunicación contigo para resolver cualquier tema referente a tu beca.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP