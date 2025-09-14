Este domingo 14 de septiembre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde y la noche. Conoce el pronóstico.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que un canal de baja presión sobre el norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. Estos eventos podrían venir acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas.

Asimismo, anticipa que en el estado predomine un cielo medio nublado durante la mañana y un ambiente fresco a templado. En la tarde, un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35° C. Rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Por su parte, en sitio especializado Meteored señala que hay un 90% de posibilidad de que llueva en Guadalajara este domingo.

En las primeras horas de la mañana, la plataforma de información meteorológica pronostica un cielo parcialmente cubierto y, durante la tarde y la noche, probabilidad de lluvias de baja intensidad.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara HOY

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 23:00 30%

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

Domingo 14 de septiembre - 90%

Lunes 15 de septiembre - 90%

Martes 16 de septiembre - 70%

Miércoles 17 de septiembre - 80%

Jueves 18 de septiembre - 90%

Viernes 19 de septiembre - 90%

Sábado 20 de septiembre - 60%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 14 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

