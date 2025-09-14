Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo, Jalisco prevé lluvias puntuales muy fuertes. A continuación los detalles.

Este 14 de septiembre, la onda tropical número 32 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y, a su vez, un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo desde ambos litorales, generará lluvias puntuales muy fuertes (con acumulación de agua desde 50 y hasta 75 mililitros) en diversos puntos del estado .

Por otro lado, las temperaturas en el territorio tapatío se prevén desde los 35 hasta los 40 °C. Se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje que iría de 1 hasta 2 metros de altura.

Por la mañana, se pronostica cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado. Durante la tarde, se espera cielo nublado con ambiente cálido a caluroso. Las lluvias que pudieran presentarse estarían acompañadas de descargas eléctricas, con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Pronóstico del clima para Puerto Vallarta

Después de presentar el pronóstico del tiempo general para el estado de Jalisco, a continuación te compartimos un desglose de las condiciones atmosféricas y los posibles fenómenos meteorológicos para Puerto Vallarta, según información de Meteored.

HORA CIELO TEMPERATURA MÁXIMA PROBABILIDAD DE LLUVIA EN EL TERRITORIO ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 Soleado 27 ºC - - 10:00 Nubes y claros 28 ºC - - 11:00 Nubes y claros 30 ºC - - 12:00 Nubes y claros 31 ºC - - 14:00 Parcialmente nuboso 31 ºC - - 17:00 Lluvia débil 30 ºC 30 % 0.2 mm 20:00 Lluvia débil 28 ºC 40 % 0.3 mm 23:00 Nubes y claros 27 ºC - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuenta las condiciones que se prevén este día en la zona costera más famosa de Jalisco.

