Dr. Simi La Película podría ser una realidad según rumores

Durante el fin de semana comenzó a circular en redes sociales un video que ha generado sorpresa y debate: un supuesto avance animado de una película inspirada en el Doctor Simi. Usuarios en plataformas como X (antes Twitter) compartieron lo que llamaron un teaser trailer, asegurando que este material marcaría el debut del icónico personaje de Farmacias Similares en el cine.

El portal Cartoons on the Moon difundió un mensaje que decía: “Y quizá en la noticia más inesperada del año, se anunció una película animada del Dr. Simi”. Esta publicación rápidamente despertó comentarios, dudas y teorías entre la audiencia mexicana aficionada a la cultura popular.

Rumores y especulaciones

En diferentes cuentas comenzaron a multiplicarse frases como “¡El Dr. Simi da un salto al cine!”, acompañadas de la idea de que el largometraje sería una biografía de Víctor González Torres, fundador de la cadena farmacéutica y creador del personaje. Según estas versiones, la producción narraría la vida empresarial de González Torres y su influencia social en México.

No obstante, al inicio muchas personas no sabían si este video era auténtico o simplemente un montaje generado en plataformas digitales. La propia cuenta de Cartoons on the Moon reconoció: “No tenemos ni la menor idea (de cuál estudio es), el presidente de la empresa acaba de subir este teaser diciendo: Doctor Simi la película. Próximamente”, mientras algunos usuarios aseguraban que el material podía haber sido realizado con inteligencia artificial.

La confirmación en Instagram

Horas después, el tema tomó mayor fuerza cuando Víctor González Herrera, hijo de González Torres y actual presidente ejecutivo de Farmacias Similares, compartió el avance en su cuenta oficial de Instagram. Acompañó el video con la frase: “Dr Simi unos añitos más joven. La película, coming soon”.

La figura del Doctor Simi, reconocida por las famosas botargas, las campañas publicitarias y la tradición de lanzar peluches en conciertos, se mantiene como un símbolo muy arraigado dentro de la cultura mexicana.

Por ahora, se desconoce quiénes son los responsables de esta supuesta cinta animada, el estudio que la desarrollaría, los actores involucrados y, sobre todo, la fecha de estreno, ya sea en salas de cine o en plataformas de streaming.

El antecedente de un proyecto previo

Meses atrás, el propio González Herrera había adelantado que existía un plan para llevar al cine la vida de su padre. En aquel momento aclaró que se trataba de una película de acción real, no de animación.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, declaró entonces a los medios de comunicación.

También mencionó que ya se pensaba en actores para interpretar al fundador de la franquicia: “No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. Estamos revisando el guion que lo hizo quien escribió ‘La casa de papel’, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, puntualizó.

BB