Así debes cuidarte durante las fiestas patrias si padeces diabetes

Durante este mes de septiembre se celebran las fiestas patrias por el Día de la Independencia de México, en las que es común degustar gran variedad de platillos típicos de nuestro país. A pesar de ser tradicionales y deliciosos, médicos especialistas dan ciertas recomendaciones para que las personas que padecen de diabetes puedan disfrutar de la gastronomía mexicana sin poner en riesgo su salud.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia es una afección en la que los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, son demasiado bajos para el cuerpo. Una hipoglucemia se presenta generalmente en niveles por debajo de 70 mg/dL.

Los síntomas incluyen temblores, sudoración, mareos, hambre e irritabilidad. Esto se trata consumiendo carbohidratos de absorción rápida.

¿Cómo cuidarse durante las fiestas patrias?

Según Mariana Buss, gerente médica para Embecta, “Lo importante es que las fiestas no sean motivo de olvidos o descuidos al momento de administrarse el medicamento . Hay que tener todos los insumos necesarios a la mano para hacerlo correctamente, en los momentos indicados y que no haya contratiempos”.

Asimismo, monitorear la glucosa cada cierto tiempo es esencial, especialmente si se va a realizar un cambio en la alimentación habitual, a consumir alcohol o desvelarse.

Otras recomendaciones, de acuerdo con expertos, son las siguientes:

Evitar, o en su defecto, moderar el consumo de alcohol.

Mantener los horarios de comida lo más estables posible, además de no omitir comidas ni colaciones.

Elegir los alimentos que más se apeguen a la dieta habitual y cuidar las porciones.

Tener a la mano una fuente de glucosa de acción rápida, como tabletas de glucosa, jugo de frutas o refresco regular.

Además , se recomienda informar a los presentes sobre este padecimiento médico para que puedan reaccionar y ayudar si se presenta una emergencia.

“No hay tradición más valiosa que cuidar de uno mismo. Tomando decisiones informadas, las fiestas pueden disfrutarse sin comprometer el control glucémico. Un episodio de hipoglucemia no debe tomarse a la ligera, requiere atención médica inmediata y apego total a las recomendaciones del especialista”, señaló.

