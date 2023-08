La fecha para la entrega de los nuevos y polémicos libros de texto ya fue pactada. Dentro del siguiente ciclo escolar, se espera que los nuevos materiales lleguen a manos de los estudiantes el próximo 28 de agosto, cuando comiencen las clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Amaya, confirmó que la entrega de los libros de texto gratuitos será inmediatamente coordinada con el regreso a clases del nivel básico, esto a pesar de conocer las molestias de las madres y padres de familia que tras conocer los contenidos se opusieron absolutamente a su distribución.

Fueron tales las molestias, que la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo contra la dependencia de Educación, y aunque el mismo fue resuelto el 24 de mayo con la indicación de suspender la producción; sin embargo, esta continuó, pues Leticia Amaya se justificó señalando que no se recibió la notificación del requerimiento de amparo y que los libros ya están listos para distribuirse.

De acuerdo con lo dictado por la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, en el amparo se dictaba que tenían que demostrar hasta el 31 de julio que la SEP siguió los procedimientos legales para la elaboración de libros, en el mismo proceso necesitaba contar con la colaboración de gobiernos estatales y especialistas en el rubro. De lo contrario, debía suspender la producción.

Al momento no hay respuesta legal sobre el tema y lo único que resta es la distribución de los nuevos contenidos para el siguiente ciclo. Lo anterior ha supuesto un movimiento agresivo por parte de los partidos de derecha, pues han invitado a destruir o arrancar las páginas de los libros que consideren impropias o innecesarias para la educación.

“Lo que está haciendo López Obrador con la educación y por ende con los niños es una tragedia. Esta acción estaría dañando no solo a esta generación sino a las generaciones futuras. Por eso, el llamado ya no es solo la demanda de López Obrador, el llamado es a los padres de familia que si les dan estos libros de texto, o los destruyen en su totalidad, o simplemente les retiran las páginas, las partes que no coinciden en la educación de sus hijos”, motivó Marko Cortés, líder nacional del PAN.

