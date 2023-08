Los libros de texto en México se encuentran en medio de la polémica. Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son "exageraciones" las acusaciones de la oposición respecto a que los nuevos libros de texto de la SEP buscan "adoctrinar" con ideas comunistas a la niñez. Morena, por su parte, también respondió a través de un comunicado:

"No se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país, se desenmascaran y quedan evidenciados como los retrógradas que son; hoy en un programa de radio, el dirigente nacional del PAN propuso la destrucción de libros ante el inicio de su distribución para todas las Escuelas primarias del país. Bien vale la pena recordarles que esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad. Adolfo Hitler mandó a quemar libros hace 90 años; el dictador Pinochet en Chile hizo lo mismo, inmediatamente después del golpe de estado que lo llevó a usurpar el poder; es decir, siempre que se quiso impedir el avance democrático, cultural y humanísticos de la sociedad, se impulsó la destrucción de libros".

Además, agregó:

"En pleno arranque del siglo XXI, estas fueron las palabras de Marko Cortés en la entrevista con Ciro Gómez por la mañana: 'la propuesta es que los padres de familia destruyan los libros en su totalidad... o una parte de ellos'".

"No solo quieren que la gente pase por alto aquellos pasajes nefastos de la historia, sino también, pretenden ignorar el papel trascendental de los libros de texto gratuitos para nuestra niñez, probablemente su único acceso a su primer libro de lectura. Los voceros de la derecha se oponen al desarrollo integral de niñas y niños desde el conocimiento científico, histórico, cultural y humanístico. Quieren olvidar que el libro de texto gratuito es de los instrumentos más importantes de maestras y profesores para llevar a cabo la educación de nuestros hijos e hijas".

Morena también aseguró que la movilización en contra de los libros de texto responde a intereses particulares:

"Con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes, la oposición no quiere la distribución de los textos para la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado, ya no podrán retenerlo eternamente en la ignorancia para ser explotado. Además, con esa postura de destrucción de los libros, inverosímil para nuestra época, ocultan otra verdad: se les acabó aquel negocio de impresión de los libros que traían en el anterior régimen que les permitía corromper su producción al mejor postor".

"Las gobernadoras, gobernadores y jefe de gobierno, nos pronunciamos en apoyo a la distrubución del libro de texto en todas las primarias del país, por el futuro promisorio de nuestra niñez ¡que nadie se quede sin sus libros!".

El documento fue firmado por los gobernadores, gobernadoras y el jefe de Gobierno emanados de Morena.

