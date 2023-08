Asociaciones de padres de familia y especialistas en el ámbito educativo rechazan los cambios en los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) plantea para este nuevo ciclo escolar 2023-2024.

Israel Sánchez Martínez, encargado de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), destacó que los ejemplares no se manejan por disciplinas, como Español o Matemáticas.

La UNPF obtuvo una suspensión definitiva de la impresión de los libros de texto, la cual ordena someterlos a revisión.

Érick Juárez, director de la revista Educación Futura, explicó que aunque cientos de docentes participaron en los contenidos, aterrizándolos a líneas pedagógicas y didácticas, el problema es que tuvieron que firmar una carta compromiso en la que no podían revelar detalles ni las estrategias, “por lo que la sociedad en general no tuvo acceso a esos procesos de evaluación de libros de texto”.

En junio pasado, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, informó que los contenidos de los libros no habían sido compartidos con los Estados. Se le solicitó una entrevista, pero su equipo respondió que próximamente hablará del tema.

Por su parte, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (MC), criticó los nuevos libros de texto de la SEP. “Son un perfecto reflejo de lo que ha sido este Gobierno: improvisación, falta de rigor y darles la espalda a las y los especialistas”.

Legisladores de oposición y expertos calificaron de “basura ideologizada” los nuevos libros de texto y aseguraron que llamarán a la titular de la SEP, Leticia Ramírez, a que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Luego de la polémica que se ha desatado a nivel nacional por este tema, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, dio a conocer ayer que giró la instrucción para que los ejemplares no se distribuyan entre los alumnos.

Tienen el derecho de regresar los libros de texto

Israel Sánchez Martínez, encargado de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), dijo que han ofrecido información a papás y mamás sobre los derechos que tienen de recibir libros conforme a bases y programas.

“Esa es la base fundamental, primero se planea y luego se hacen los libros. Si llegan a violar el proceso y entregar los libros, los padres de familia tienen el derecho de regresar esos libros porque no cumplen con un requerimiento mínimo. Les estamos informando a los padres de familia de que tienen ese derecho porque si el libro no está apegado a planes y programas, tienes el derecho de exigir un libro así”.

En mayo de este año, mediante una demanda de amparo, la UNPF obtuvo una suspensión definitiva de la impresión de libros de texto correspondientes al nuevo plan de estudios, por lo que ordenó someterlos a revisión.

Un mes después, la SEP reservó hasta 2028 las asambleas del trabajo realizado con padres de familia, docentes y expertos que sustentan la creación del nuevo plan de estudios y los libros de texto. En julio, un juzgado federal ordenó a la Secretaría cumplir con la suspensión definitiva de la impresión de los libros.

El amparo tiene su origen en que los libros no respetaron el proceso de socialización. “Deben estar por lo menos enterados las instituciones públicas, academias, integrantes de asociaciones de la sociedad civil y los padres de familia, lo que no ocurrió, o no existe evidencia, al menos en nuestro amparo de los libros de primer año de primaria y de primer año de secundaria”, detalló Sánchez Martínez.

Todavía falta que se emita una sentencia definitiva sobre el tema. El líder de los padres de familia indicó que la juez está en proceso de resolución, ya que el principal retardo es que la Secretaría no ha presentado la información que la juez le ha solicitado.

“Nosotros todavía no podemos recibir la resolución porque la SEP no ha podido o no ha querido entregar la información que la juez le solicita. La resolución establece que deben presentar la evidencia de que existió toda esta parte de socialización. Ya se venció el plazo, legalmente la juez determinará qué es lo que sigue. Desconozco si no les notificaron personalmente pero sí se hizo institucionalmente”.

El pasado 1 de agosto, la SEP compartió en sus redes sociales que, con relación a los juicios de amparo sobre los Nuevos Libros de Texto Gratuitos ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y, “en observancia al principio de legalidad, señala que está en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que han constituido la base para la elaboración de los nuevos libros”.

Detienen distribución de libros en Chihuahua

Luego de la polémica que se ha desatado a nivel nacional por los libros de texto gratuitos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, informó ayer que giró la instrucción para que los ejemplares no fueran distribuidos. De acuerdo con lo que explicó, la orden la dio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para detener esta distribución de libros bajo la figura del amparo, como ocurrió en Guanajuato.

“Mientras no haya un amparo que se conceda... en Guanajuato se concedió un amparo la semana pasada, yo no sé por qué se están repartiendo. Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaría de Educación Pública de detener esta distribución de libros, también bajo la figura del amparo”, expresó Campos Galván.

Desde el mes de mayo existe una controversia a nivel nacional en relación a los nuevos contenidos de los libros de texto, ya que la Unión Nacional de Padres de Familia informó que los libros no están a la par de los planes y programas de estudio actuales. Además, existe actualmente una orden de una jueza federal para que la SEP no distribuya los libros.

Padres de familia sugieren usar los del año pasado

La metodología de enseñanza de la Nueva Escuela Mexicana que agrega a la educación básica términos como “inclusión”, “tecnología”, “diversidad” y “pensamiento crítico”, ha llegado a los oídos de madres y padres de familia del Estado de Jalisco y generado inquietudes sobre los contenidos y también sobre la carencia de ellos.

Preocupa a algunos padres de familia temas como la reducción de contenido fundamental de Matemáticas y Ciencias, así como la integración de un apartado que habla del fraude electoral del 2006. Algunas madres y padres de Jalisco se oponen a recibir los nuevos contenidos propuestos para el Ciclo Escolar 2023-2024, pues consideran que aunque es necesario hacer cambios en la forma de educar, no han sido los más adecuados.

“El chiste es que los niños aprendan, que les enseñen Matemáticas, que sea más fácil para ellos aprender y que no les cueste tanto trabajo”, dijo Mónica Sandoval.

Por su parte, desde la Asociación Estatal de Padres de Familia, el presidente Luis Sánchez Sesma refirió que se encuentran analizando los nuevos contenidos y los nuevos planes de estudio, pero coinciden en que representa un retroceso para la educación:

“Sabemos que esto es un retroceso para la enseñanza de las niñas y los niños. Hay varias cosas que sí, sí nos inquietan, en base a la ideología, el tema de las Matemáticas, la Biología, sí nos está preocupando. Tenemos nuestro derecho de la enseñanza de los niños que lo queremos que se aprenda entonces dentro de ese margen, nosotros vamos a tratar de poner nuestro nuestro granito de arena, tenemos otras alternativas de enseñanza, creo que podemos apostarle inclusive, si fuera necesario, le apostaríamos a regresar a los libros del año del ciclo escolar pasado”, afirmó el presidente.

Este año se entregará una nueva edición de los libros de educación básica. SUN/C. Mejía

“Saberes” de quinto grado está plagado de errores

La astrónoma y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julieta Fierro, criticó que una imagen del Sistema Solar del libro “Saberes” de quinto grado de primaria esté plagado de errores.

“Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP. ¡Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende. Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que opinen sobre nuestro trabajo y mejore”, escribió en su cuenta de Twitter. En entrevista, la científica expresa que esa imagen le preocupa porque contiene muchos errores.

“Empieza diciendo que el Sistema Solar está compuesto por planetas, asteroides y cometas. Y se le olvidan las lunas y los niños y niñas de los pocos astros que ven es la Luna. Después vienen unas barras de colores, que no explica qué son. Entonces, si uno ve ese dibujo del Sistema Solar y piensa que el color morado corresponde a Venus, creería que este planeta está hecho de gases y no, es un planeta de rocas Es muy confusa la gráfica”, asegura.

Precisa que también se incluye un dibujo de los porcentajes de los elementos químicos, “ponen hidrógeno y helio. No sé si los niños de primaria saben qué es eso. Porque los elementos químicos se enseñan en la secundaria. Entonces, toda esa parte de esa imagen dudo que la entiendan”.

Dice que los científicos y escritores, “estamos habituados a que cuando escribimos algo, lo mandamos a arbitrar y estamos acostumbrados a que opinen sobre nuestro texto. Y creo que la Secretaría de Educación Pública no tuvo ese cuidado, de mandar con expertos y científicos los libros para ser revisados”.

Destaca que en el caso de la imagen del Sistema Solar, refleja erróneamente que la ciencia no se entiende, que es difícil y que hay que memorizar.

Carecen de conocimientos necesarios

En lo que respecta al tomo “Nuestros Saberes” donde supuestamente va incluida una fracción de Matemáticas y otras ciencias, ingenieros civiles, químicos, arquitectos han mencionado que el material ofrecido es carente y no brinda ni los conocimientos o la práctica esencial para el desarrollo de nuevos profesionistas, sostiene que el nivel básico es clave para sostener las bases del conocimiento.

“La carencia de materias como Ciencias y Matemáticas llevarán a padecer y carecer de una serie de conocimientos básicos para la preparación de la vida y eso podría afectar al sector productivo, profesional. Las naciones que tuvieron su mejor desarrollo se lo deben a su capacidad de implementar y aplicar lo que fue la Física y las Matemáticas, gracias al desarrollo de Matemáticas, se dio la Revolución Industrial la carencia de estas ciencias conducirá a que no se lleven a cabo proyectos, empresas, innovaciones, etc. Algo fundamental, es que con estos contenidos le quitan prioridad a la práctica, le quita interés a las ciencias a cambio de un factor social, que aunque es importante también, desde la perspectiva que lo trabajan, parece más un adoctrinamiento político”, enfatizó el Ingeniero Jorge Alamilla.

Existe un amparo contra la distribución de los ejemplares, pues faltó la socialización. SUN/Archivo

GUÍA

La polémica por los libros

Érick Juárez, director de las revistas Educación Futura y Aula, analizó que hay tres grandes debates alrededor de los nuevos libros de texto: el proceso, la carga ideológica y errores, y la falta de socialización.

1. La Ley General de Educación establece que los libros de texto se deben elaborar con base en planes y programas de estudio, pero solamente publicaron los planes de estudio y no los programas. “Echaron primero el pavimento y después el drenaje”, dijo Juárez.

De acuerdo con el sitio “Docentes al día”, el plan de estudios contempla dentro de su estructura cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; y De lo Humano y lo Comunitario.

En el proceso de desarrollo curricular se propone que las maestras y los maestros problematicen, reflexionen y dialoguen sobre los puntos centrales del plan y los programas de estudio sintéticos, para a partir de ello, participar en el diseño de un programa analítico.

Juárez explicó que lo que falta es el programa, que va a guiar los contenidos que se van a desarrollar. “En el plan sintético va a decir, por ejemplo, en pensamiento matemático vamos a desarrollar las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Eso es lo que nos falta por conocer de manera oficial”.

2. Otro gran debate gira en torno a la carga política e ideológica. Érick Juárez recordó que en todos los sexenios ha existido. Por ejemplo, en el de Felipe Calderón marcaban como hecho histórico la aparición de la Virgen de Guadalupe, que iba contra el mandato Constitucional de que la educación debe ser laica. También recordó que en la gestión de Enrique Peña Nieto suprimían pasajes históricos como la matanza de 1968, y los errores por ejemplo del presidente Salinas de Gortari. “También en ese entonces hubo un debate al respecto, y en el libro de matemáticas había un dibujo de una mano con seis dedos. Había muchos errores”.

Remarcó que los nuevos libros de textos pasa lo mismo están basados en teorías del Sur, de la corriente de Paulo Freire, que retoma ideas sobre la comunidad y contextualización de los contenidos. “Otra parte importante de debate es el material un libro sin recetas para la maestra y el maestro, donde la SEP refleja un contenido político en referencia a Paulo Freire y a otros pensadores como Friedrich Engels, Karl Marx o al Ejército zapatista; hay un realce en movimientos sociales. Esa parte ideológica no puedo decir que está bien o mal, pero era de esperarse de un gobierno que dice ser de izquierda”.

3. Por último, detalló que aunque sí hubo una serie de consultas, a las que se les llamó asambleas, éstas fueron opacas. “Hubo una asamblea por Estado donde se pusieron a disposición el programa sintético, los contenidos de los programas de estudio, y los contenidos de los libros de texto. El problema es cómo las organizaban las autoridades estatales, invitaban en primer lugar a las cúpulas sindicales. Los invitados eran líderes del sindicato, delegados sindicales, que hacían la simulación de que estaban debatiendo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

No desaparecen materias ni grados escolares

Érick Juárez, director de las revistas Educación Futura y Aula.

Érick Juárez puntualizó que no desaparecen las materias, como Español o Matemáticas, ni tampoco los grados educativos, ya que lo que ocurre es que se organizan en los distintos campos formativos.

“Los campos formativos integran pensamiento matemático, lengua, ciencia; ahora todos se reorganizan y va por fase. No desaparecen los grados escolares”.

Puso de ejemplo que en una misma lección, un maestro o maestra puede enseñar Español e Historia. “Quizá redactan un ensayo histórico sobre un hecho. Anteriormente en uno de los libros de texto se decía, por ejemplo: si Juanito se sube al metro a las cuatro de la tarde y recorre dos kilómetros en 10 minutos, a qué hora llegará al siguiente punto. Había comunidades donde ni siquiera sabían qué era el metro, ahora, a partir del programa analítico, los docentes tienen la oportunidad de dar forma a esos nuevos conceptos y aterrizarlos en sus regiones”.

Sobre el beneficio de esta nueva forma de estudio, el especialista opinó que la organización de campos formativos ha tenido buenos resultados en México, incluso en aquellas escuelas que se encuentran en poblaciones rurales, indígenas, o escuelas multigrados, que se organizan a través de comunidades de aprendizaje. “En países como Brasil también se aprobó, en otras comunidades de Latinoamérica y Estados Unidos. Incluso en el sexenio pasado había una materia que se llamaba autonomía curricular, donde docentes y alumnos trabajaban por proyecto y funcionaba muy bien. El problema es que no hubo seguimiento a los procesos, y los docentes tenían que trabajar horas extras sin que se les pagara. Son estrategias que han tenido buenos resultados, pero se requiere un acompañamiento con los docentes, y esta capacitación debe de venir desde escuelas formadoras de los docentes. Cualquier estrategia pedagógica puede tener éxito o no, dependiendo del acompañamiento y profesionalización de los docentes”.

Las ediciones cambian junto con el plan y programas. SUN/Archivo

Son deficientes para la educación

La polémica de los nuevos libros de texto no sólo se ha extendido a padres de familia, sino que ha llegado a oídos de los profesionales de la Entidad, quienes argumentan que la educación básica debe ser completa y que los nuevos ejes temáticos del programa de la Nueva Escuela Mexicana no aportan los elementos ni herramientas indispensables para construir a los nuevos ciudadanos y productores de Jalisco y México.

“En lo que respecta a la educación que se requiere en México, desde una perspectiva histórica e ideológica, vamos a decirlo de ese modo y que realmente va a haber una transformación educativa tiene que ser una educación adecuada a los nuevos tiempos y adecuada a los nuevos retos que tenemos como sociedad y obviamente no podemos involucrar una cuestión política partidaria con una sola línea, sino al contrario, tenemos que educar desde todas las perspectivas, ni izquierda o derecha, hechos y dejar que los niños puedan evaluar, cada cosa, cada concepto, de cada contexto político, si fuera imprescindible contar con ese tipo de formación, pero desde mi perspectiva no hace falta propiciar estos saberes a niños o niñas que no tienen la conciencia política o civil para comprenderlo”, refirió Augusto Chávez, abogado civil.

“Son una herramienta más de politiquería”

La senadora Xóchitl Gálvez señaló que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP serán una herramienta más de “politiquería”.

A través de Twitter, la aspirante a la candidatura presidencial por la oposición expresó su opinión ante la polémica que se ha desatado por el contenido, la publicación y distribución de los ejemplares para el próximo ciclo escolar.

En su mensaje, el cual acompañó con una imagen de libros de texto con la foto del Presidente López Obrador, señaló que se le debe apostar a que las próximas generaciones puedan trabajar en Robótica, Ciencia, Ingeniería e Inteligencia Artificial.

Asimismo, se manifestó a favor de una educación de calidad.

Opinan políticos

Por su parte, Ana Lilia Herrera, diputada del PRI, criticó las omisiones y los errores de los nuevos libros de texto.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, también se pronunció porque comparezca la secretaria de Educación Pública. “Yo creo que hay que hacer una revisión con expertos y expertas. Creo que sí se debe hacer. Esto que se llame a que comparezca la secretaria”.

