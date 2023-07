Un nuevo ciclo escolar está por comenzar en México y además de la lista de útiles escolares de los y las pequeñas, los padres de familia tienen otra preocupación e impacto en su bolsillo: los uniformes. Sobre todo porque los niños crecen rápido y es necesario cambiarlos con regularidad, además de que por su actividad, es frecuente que se desgasten o rompan, por lo que rara vez siguen siendo reutilizables. Pero ¿Es obligatorio portar uniforme en las escuelas?

En nuestro país, la gran mayoría de las escuelas públicas requieren a los estudiantes portar un uniforme escolar, aunque no existe como tal una ley que lo regule, por lo que se trata más bien de una ley no escrita, que se remite más a los reglamentos internos, que a la obligatoriedad normativa, no por ello es fácil contravenirla.

El Artículo 146 de la Ley General de Educación señala algo al respecto:

"La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley".

Sin embargo, aquellos que defienden el uso del uniforme escolar, entre los que se encuentran algunas autoridades y comités de padres de familia, señalan que la homologación en la vestimenta de los estudiantes mejora la disciplina, la igualdad y la seguridad en las escuelas. Además, los uniformes pueden ser una solución económica para las familias que no tienen los recursos para comprar ropa de moda.

El debate es profundo y tiene muchos años en la escena de la educación en México. Pero en la práctica, si un alumno no porta el uniforme escolar, lo más común es que no se le permita el ingreso al plantel y, de acompañarse de los padres o tutores sobre su derecho de no hacerlo, el asunto sería llevado a las altas esferas de la autoridad educativa local.

Recientemente, autoridades como gobiernos estatales y municipales colaboran a los padres con uniformes y útiles escolares, lo que permite una mayor facilidad para cumplir con los reglamentos escolares.

La Ley en México impide a las escuelas y autoridades discriminar y excluir a cualquier persona en los centros educativos, así como impedir su derecho a la educación.

