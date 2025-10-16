Jueves, 16 de Octubre 2025

Lugares donde hacen la mastografía gratis en CDMX y Edomex

El estudio consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿En dónde harán mastografías gratis en la CDMX y Edomex? EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las mastografías buscan detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno, que con el tiempo pueden convertirse en problemas. Pueden descubrir pequeños nódulos o masas que no los puede sentir una persona.

Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años.

El estudio consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo.

Durante este Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, las mujeres que habitan la Ciudad de México y el Estado de México, tendrán la oportunidad de realizarse mastografías de forma gratuita.

Asimismo, es importante recordar que existen muchos centros médicos a lo largo de la República, en los que ofrecen mastografías a precios accesibles.

Mastografías gratis en CDMX

Un día antes del Día Mundial del Cáncer de Mama, es decir, el 18 de octubre, la Alcaldía Álvaro Obregón ofrecerá, durante su Feria de la Salud, la oportunidad de realizarse mastografías de manera gratuita.

Será este sábado 18 de octubre, de las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m., en la Explanada del Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón. Dirección: Calle 10, casi esquina con Canario, en la Colonia Tolteca.

De la misma manera, las redes sociales de la Alcaldía recomendaron a las interesadas que acudan a hacerse la mastografía, que no se pongan crema corporal, perfume ni desodorante, y de preferencia utilicen ropa cómoda.

Otros requisitos son:

  • Asistir con un baño previo
  • No estar menstruando
  • Ser mayor de 40 años

No es necesario realizar un registro previo, ya que el servicio se ofrecerá hasta agotar existencias. No obstante, se recomienda que las interesadas lleguen lo más temprano posible.

Feria de la Salud

Como ya se mencionó, este servicio forma parte de la Feria de la Salud, en el marco del Mes del Cáncer de Mama. Por ello, también se ofrecerán los siguientes servicios para las ciudadanas de la alcaldía y la CDMX:

  • Consultas médicas generales
  • Toma de presión arterial
  • Evaluación de ritmo cardíaco
  • Servicios de estilista
  • Atención odontológica
  • Apoyo psicológico
  • Medición de glucosa
  • Educación sanitaria

Mastografías gratis en Edomex

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), llevará a cabo la “Jornada de Salud ISSSTE – Mastografías” en Toluca.

Será este viernes 17 de octubre de las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m., en el Hospital General ISSSTE Toluca, Estado de México. Dirección: Calle Daniel Espinoza SN, Jesús Jiménez Gallardo, 52167, Metepec, Edomex.

     

Se ofrecerán mastografías gratuitas, para mujeres de 40 a 69 años de edad, aunque la campaña estará abierta al público en general.

Para aprovechar los servicios gratuitos, es necesario realizar una cita previa y cumplir con los siguientes requisitos:

  • No utilizar perfumes, lociones ni desodorantes
  • Presentar la identificación oficial
  • Vestir ropa cómoda
  • Llegar un rato antes

