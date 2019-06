Revisan otras plantas de fertilizante compradas en gobierno de Peña Nieto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno revisa otras plantas compradas en el gobierno anterior con irregularidades, ya que se adquirieron plantas que se habían privatizado desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

En conferencia de prensa, el Presidente detalló que son muchas plantas las que se están revisando donde hay elementos irregulares e incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contaduría Mayor de Hacienda y tiene auditorías, por ejemplo en la planta de Pajaritos, Veracruz, y de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

"También se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron porque es otra forma de hacer el fertilizante", explicó.

Luego de que El Universal publicó que la denuncia por la compra-venta irregular de Fertinal abarca una investigación por el gobierno de Estados Unidos al expresidente Enrique Peña Nieto, detalló que antes el estado tenía una empresa conocida como Fertimex y con la privatización, "que inicia Carlos Salinas, se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos y posteriormente en el gobierno pasado se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas esa planta de pajaritos tiene su historia, no se entregó al señor Ancira sino a otra empresa, y esa empresa le vendió a Ancira y considero que no era negocio poner a producir la planta y se abandonó".

Detalló que al llegar al gobierno, encontró que las plantas de fertilizantes están paradas y aún así se está pagando salario a alrededor de tres mil 500 trabajadores y por eso, dijo, urge tomar una decisión.

"CFE tiene que pagar a la empresa, siguen recibiendo recursos. Son de las cosas que vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir hablando de los opositores, para saber si no se les ha atendido, en algunos casos se cometen abusos se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando, no es general pero sí hay estos excesos y abusos, ya no se puede permitir eso", expresó.

GC