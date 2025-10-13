Sheinbaum asegura que se transparentará todo respecto a fallecidos tras lluvias

Al manifestar que "no vamos a esconder ninguna información", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se transparentará toda la información de las personas fallecidas y no localizadas tras las fuertes lluvias que afectaron Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En entrevista ayer domingo con medios de comunicación en Poza Rica, Veracruz, la jefa del Ejecutivo federal llamó a la población a que reporten a personas no localizadas en el número telefónico 079.

La Mandataria federal indicó ya se reunió con autoridades de la Universidad Veracruzana (UV) tras el deceso de dos estudiantes de esa casa de estudios.

"Acabo de hablar con el rector de la Universidad, él está haciendo también un censo de todos los estudiantes. Hasta ahora solamente hay dos estudiantes que perdieron la vida, pero están reportados y de todas maneras a partir de los datos que ellos tienen y de la vicerectora de aquí de Poza Rica van a estar en comunicación, por si se tiene el dato de algún otro estudiante", dijo.

Sheinbaum informó que este domingo recorrió Puebla y Veracruz y que hoy lunes lo hará por Hidalgo y Querétaro, y reiteró que ningún damnificado se quedará sin apoyo.

