Visa laser: ¿Qué vigencia tiene y cuáles son sus limitaciones?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, por sus siglas en inglés Border Crossing Card, también simplificada como visa láser, es un documento emitido por los EU para facilitar el acceso temporal de ciudadanos mexicanos, bien para actividades turísticas, de negocio o familiares. Aquí te contamos todos los detalles.

A diferencia de la visa tradicional, la BCC es más práctica para aquellos que cruzan por tierra o por mar. Esta funge como una visa de no inmigrante tipo B1/B2, donde se puede realizar actividades cómo:

Turismo o viajes recreativos.

Compras o visitas familiares.

Negocios, conferencias, convenciones o congresos.

Trámites de patrimonio o negociación de contratos.

Atención médica.

No obstante, esta no permite ni trabajar ni estudiar en suelo estadounidense.

¿Qué es la visa láser o BCC?

La visa láser tiene una vigencia de hasta una década; en casa ingreso a EU, el titular solo tendrá permitido estar por seis meses o, el tiempo determinado por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta solo puede usarse como documento único al ingresar por tierra o ferrys/embarcaciones recreativas desde México. Si el traslado se realiza por avión u otro medio marítimo, será obligatorio presentar un pasaporte mexicano.

Además, los cruces con BCC están limitados con una estancia máxima de 30 días, dentro de las siguientes áreas fronterizas:

California: hasta 40 mil 233 km desde la frontera.

hasta 40 mil 233 km desde la frontera. Arizona: dentro de 120 mil 701 km desde la frontera.

Nuevo México: hasta 88 mil 513 km o hasta la Interestatal 10, lo que esté más al norte.

Texas: hasta 40 mil 233 km desde la frontera.

Solicitar la BCC implica un proceso muy similar al de una visa estadounidense regular. Para empezar, debes completar el formulario DS-160 en línea, el cual es obligatorio para iniciar el proceso. Una vez listo, sigue los siguientes pasos:

Realiza el pago de 185 dólares estadounidenses (USD), correspondiente a la tarifa consular.

Crea una cuenta en el portal oficial ais.usvisa-info.com para agendar dos citas: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en el Consulado de Estados Unidos.

Acude a la entrevista consular, donde un oficial revisará tu perfil y determinará si eres elegible para recibir el documento.

Recibe tu BCC, que puede ser entregada en el CAS o enviada por mensajería, según la opción elegida durante el trámite.

En conclusión, la Tarjeta de Cruce Fronterizo es ideal para ciudadanos mexicanos que viajan regularmente a Estados Unidos, especialmente a las zonas fronterizas.

