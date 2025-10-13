Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical; canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste; la vaguada monzónica que se extiende frente a las costas del Pacífico Sur mexicano; la onda tropical número 37 sobre Guerrero y una vaguada más en altura sobre la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua y Jalisco, entre otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 13 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Oste que correrán a 21 km/h. Hoy, no se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Además, se registró caída de la misma en el 30% de su región —con una acumulación de agua de 0.1 milímetros— en punto de la mañana:

09:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros

¿Dónde se halla la tormenta tropical “Raymond”?

El SMN reportó el pasado 11 de octubre que, a las 21:15 horas, la tormenta “Raymond” se debilitó a ciclón postropical y su centro se localizó en tierra —a 10 kilómetros al occidente de Cabo San Lucas, en Baja California Sur—, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

AO