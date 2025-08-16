Resultados examen ECOEMS 2025: ¿Cómo y dónde consultar el ingreso a la UNAM o IPN?

Este 2025, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) fue sustituida por el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS), que se encarga del nuevo proceso de asignación a planteles de educación media superior.

Por lo que este año se llevó a cabo, por primera vez , esta nueva modalidad para ingresar al nivel bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este proceso de asignación del ECOEMS no requiere necesariamente presentar un examen para acceder a un plantel de educación media superior. Sin embargo, para cursar estudios en las preparatorias y planteles CCH de la UNAM y en los CECyT del IPN, sí es obligatorio realizar la prueba.

Los exámenes de admisión ECOEMS 2025 se aplicaron en línea durante el mes de junio, por lo que los aspirantes que lo hayan realizado ya se encuentran a la espera de la asignación.

Los resultados serán publicados el próximo martes en el sitio web oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Para realizar la consulta de tu resultado es necesario contar con el folio y CURP tal como aparecen en tu COMPROBANTE DE REGISTRO.

Los planteles que decidirán su población estudiantil de nuevo ingreso a partir de los resultados publicados son:

Nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM.

Cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM.

Quince planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN.

Un Centro de Estudios Tecnológicos del IPN.

En caso de no resultar seleccionada o seleccionado en alguno de los planteles de la UNAM o el IPN de la elección del estudiante, la o el aspirante podrá inscribirse en el plantel que le fue asignado antes de presentar el examen de admisión del ECOEMS.

