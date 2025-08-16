Detienen a dos hombres que transportaban 40 kilos de droga en Morelos

Elementos de la Policía de Morelos, junto con personal de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, detuvieron a los ocupantes de una camioneta Ford Escape con placas de Baja California, al inspeccionar el vehículo, localizaron un compartimiento oculto donde se encontraban 40 paquetes, cada uno de aproximadamente un kilogramo, con una sustancia parecida al “cristal” de alta pureza.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que al marcar el alto a los masculinos que viajaban en la camioneta, percibieron aliento alcohólico y los notaron visiblemente intoxicados por el efecto de alguna sustancia psicotrópica.

El operativo interinstitucional para prevenir el delito y robo de vehículos en la zona metropolitana de la capital del estado se instaló en la salida de la caseta al municipio de Emiliano Zapata de la carretera México Acapulco, y ahí fueron detenidos Francisco "N" de 60 años, originario de Zirándaro, Guerrero, quien radica en Parácuaro, Michoacán, y Alfredo "N" de 55 años quien radica en Morelia, Michoacán.

La camioneta, las dos personas y los 40 paquetes con droga similar al "cristal", fueron asegurados y puestos a disposición ante el titular del Ministerio Público de la Federación, sede Cuernavaca de la Fiscalía General de la República (FGR).

La SSPC precisó que el aseguramiento de esta cantidad de droga representa una pérdida económica calculada de al menos 8 millones de pesos para el grupo delictivo que opera en la zona centro y sur de la entidad.

