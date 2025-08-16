Pensión Bienestar: Alertan por fraude a través de WhatsApp

La Secretaría del Bienestar alertó de un intento de fraude a través de mensajes de WhatsApp que promocionan créditos y préstamos.

La entidad señaló que no otorga abonos a la mujer, ni créditos o préstamos, además de que no envía por WhatsApp mensajes de promoción de registros o bonos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, hizo un llamado a no dejarse engañar por supuestos mensajes que promocionan páginas falsas a través de la app de mensajería que circula con información fraudulenta.

Señaló que todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos.

Asimismo, enfatizó que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Finalmente, exhortó a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar de mantenerse informados a través del sitio web oficial, y sus redes sociales, asimismo puso a disposición la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar para adultos mayores

Los interesados en inscribirse al programa de la Pensión Bienestar para adultos mayores deben saber que los requisitos para ser formar parte son:

Tener 65 años o más, cumplidos dentro del bimestre de incorporación

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente: credencial para votar, Inapam o pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Formato Único del Bienestar debidamente llenado

Si la persona solicitante lo desea o no puede realizar el trámite por sí misma, puede elegir a alguien de confianza como persona adulta auxiliar para que la represente, y en este caso, la persona auxiliar deberá presentar también su CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y un documento que acredite su parentesco con la persona adulta mayor.

