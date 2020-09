Reportan omisión de la Guardia Nacional por bloqueos en Matamoros

El secretario general del gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, afirmó que la Guardia Nacional no atendió varias solicitudes de apoyo para atender los bloqueos de avenidas que realizaron taxistas y mujeres en la ciudad de Matamoros los días 8 y 9 de septiembre.

En Ciudad Victoria ofreció una rueda de prensa acompañado por el secretario estatal de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros, y el vocero de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez. Coincidieron que los bloqueos habrían sido en respuesta a acciones del cateo a un rancho.

Verástegui Ostos explicó que la noche del 8 y durante el 9 de septiembre, hubo bloqueos en vialidades de Matamoros. "En este caso quienes participaron mujeres de la vida galante y taxistas", expresó.

Comentó que en el tema de los bloqueos es una práctica muy socorrida por grupos delictivos cuando la policía hace su trabajo, y en este caso fue una reacción a un cateo que se realizó en un rancho, porque hubo el mandato judicial de un juez, a petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual se otorgó y acudieron elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal.

La información con la que cuentan es que los bloqueos fueron a consecuencia de las acciones judiciales. Reveló que debido a que no hubo apoyo cuando se solicitó a través del C-4, tuvo la oportunidad de platicar con el coronel Ventura, de la Guardia Nacional, "volví a platicar con él y lamentablemente no encontramos respuesta".

"En la tarde noche intenté hablar con el General Bucio, me contestó un poquito tarde, platiqué hoy por la mañana con él, me dijo que de alguna manera en los temas sociales él no tenía instrucciones de meterse", agregó.

El funcionario estatal insistió que no solamente el Estado puede estar trabajando, "esperamos que con esta llamada al General Bucio las cosas mejoren con la Guardia Nacional". Dicha desatención será puesta sobre la mesa este viernes en la reunión del Grupo de Coordinación.

El secretario de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros, informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) aseguraron un rancho denominado "Los Caballitos" en el municipio de Matamoros. "Hubo denuncias que había sobre posibles actos ilícitos, de personas armadas en vehículos, había disparos. Se concentró información suficiente para que el juez otorgara la orden de cateo", expresó.

JM