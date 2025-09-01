Lunes, 01 de Septiembre 2025

Estas son TODAS las fechas de descanso del ciclo escolar 2025-2026

Aunque las clases apenas comienzan, los padres de familia ya tienen duda respecto a las fechas en las que habrá descansos en el presente ciclo escolar

El primer puente del regreso a clases será tan solo dos semanas después del inicio de actividades académicas. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las vacaciones de verano llegaron a su fin, por lo que este lunes 1 de septiembre millones de estudiantes de educación básica en México regresan a las aulas, y aunque las clases apenas comienzan, los padres de familia ya tienen duda respecto a las fechas en las que habrá descansos en el ciclo escolar 2025-2026.

Esta información es de vital importancia para que las familias planifiquen sus vacaciones u otras actividades. De este modo, aquí te decimos cuáles son las fechas de descanso contempladas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo será el primer puente?

El primer puente del regreso a clases será tan solo dos semanas después del inicio de actividades académicas, pues está programado para el 16 de septiembre en conmemoración del Día de la Independencia de México.

El segundo puente está programado para el lunes 17 de noviembre, por lo que puedes programar un día de descanso largo.

Días de descanso ciclo escolar 2025-2026

  • Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia. 
  • Lunes 17 de noviembre de 2025 – Revolución Mexicana.
  • Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución Mexicana.
  • Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez.
  • Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo.
  • Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla.
  • Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro.

Fechas de descanso por Consejo Técnico Escolar

  • 26 de septiembre de 2025
  • 31 de octubre de 2025
  • 28 de noviembre de 2025
  • 30 de enero de 2026
  • 27 de febrero de 2026
  • 27 de marzo de 2026
  • 29 de mayo de 2026
  • 26 de junio de 2026

Descansos por registro de calificaciones

  • 14 de noviembre de 2025
  • 13 de marzo de 2026
  • 3 de julio de 2026

¿Cuándo inician las vacaciones?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de invierno están programadas para el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa abarcarán del 30 de marzo al 10 de abril del 2026. De este modo, el regreso a clases luego de este periodo es el lunes 13 de abril.

El presente ciclo escolar finaliza el 15 de julio de 2026.

Con información de SUN

