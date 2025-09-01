Llegó la fecha. De acuerdo con lo estipulado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, este lunes 1 de septiembre millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en México regresan a las aulas, lo que supone un ajuste en la rutina.

El regreso a clases implica para los padres de familia un gasto inicial en los artículos necesarios, como uniformes y útiles escolares. Para los alumnos, esta es una oportunidad para estrenar mochila y sumar nuevas experiencias, además de continuar con su proceso de aprendizaje.

En este ciclo escolar las clases se recorrieron una semana, arrancando el primer día de septiembre. De acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este ajuste se hizo con el objetivo de dar más tiempo de descanso al personal docente para reconocer su labor. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, esta redistribución del tiempo lectivo no afectará los contenidos académicos establecidos en el plan educativo nacional.

Como es característico en esta época, en los últimos días, los mercados y las papelerías se mostraron saturados, pues algunos padres esperaron hasta el último momento para adquirir los productos necesarios.

Desde las últimas horas previo al regreso a clases, las redes sociales fueron inundadas por memes, lo que ayuda a hacer un poco menos estresante este día.

Los MEJORES memes del Regreso a Clases 2025

