Querétaro: Tras caerse en el recreo, niño vuelve a casa parapléjico; familiares exigen justicia

"Entregué a un niño un 30 de marzo caminando en una escuela consciente, sonriente y recibí un niño mal y hasta hoy tengo la oportunidad de tenerlo en casa con sus hermanos, pero me lo llevo en cama", fueron las palabras de Citlally Magali Maya, madre de Isaac Gabriel, el niño de 11 años de edad que sufrió una caída en su primaria durante el recreo que no fue atendida correctamente por la escuela y hoy está parapléjico.

Su madre, la señora Citlally Magali Maya Aboites, señala que los médicos le informaron que el alta del hospital se le dio porque médicamente se encuentra estable y con sus defensas altas; sin embargo, el niño "no se puede mover, ni sentar, ni hablar, ni deglutir".

"El niño sigue igual, hay que ver si responde a las rehabilitaciones que se puedan dar, y hasta el momento está estable, pero no está consciente ni tiene movilidad", detalló.

Doña Citlally lamentó que, a pesar de que la vida de su hijo y la de su familia cambió para siempre tras el incidente, hoy la maestra y la directora siguen laborando en la primaria "como si nada".

La familia de Isaac se muestra indignada, pues por parte de las autoridades, el único apoyo que han recibido es el ofrecimiento de una beca escolar para Isaac, lo que consideran una burla.

"Fue ofensivo para mi, fue indignante, la situación que me ofrecieron esa beca, fue dolorosa, como que no entienden el daño que se le provocó a mi hijo después de no saber actuar a tiempo (...) La escuela como tal sigue laborando, la maestra tiene su vida como siempre, cotidiana, y la directora, no se ha llegado a un proceso, las maestras siguen laborando normal", dijo.

Para Isaac y su familia, las cosas siguen sin pintar bien, pues su madre -quien es el sustento de su familia-, fue despedida hace una semana por su empleador, por las salidas que tenía que hacer para acudir al hospital, con su hijo.

MA