¿Qué son las nubes lenticulares, extraño fenómeno que sorprendió a la CDMX?

Ayer miércoles 10 de enero, en redes sociales circularon imágenes muy llamativas que mostraban unas extrañas nubes que aparecieron en el cielo de la Ciudad de México (CDMX) durante el atardecer. ¿Qué eran?

Especialistas explicaron por las mismas vías que se trataba de nubes lenticulares. Estas son, de acuerdo con National Geographic, formaciones gaseosas bastante comunes en ecosistemas montañosos.

Según la revista dedicada al estudio de la naturaleza, las nubes lenticulares son aquellas que se forman más abajo que otras, como los cúmulos, y adquieren una forma cilíndrica o de apariencia similar a un plato u ondas encimadas debido a que "los vientos rápidos chocan" contra una estructura alta; en ocasiones estas se acumulan una encima de otra sobre los picos de montañas o volcanes y hasta de edificios.

A veces, como ocurrió ayer en la CDMX, estas nubes lenticulares toman un color rojizo debido a que aparecen justo en línea con el atardecer. A veces también adquieren una tonalidad naranja o rosa debido a la posición del Sol.

Al igual que como ocurre con otros tipos de nubes, las lenticulares han sido vinculadas con el presagio de catástrofes naturales como los terremotos. No obstante, estas creencias no tienen bases científicas, por lo que no son más que mitos.

También se les ha relacionado con invasiones extraterrestres, aunque tampoco tengan algo que ver.

De acuerdo con National Geographic, las nubes lenticulares son formaciones gaseosas bastante comunes en ecosistemas montañosos. ESPECIAL / Foto de Marc Thunis en Unsplash

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF