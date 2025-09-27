¿Qué es el glaucoma y cómo afecta a los mexicanos?

Una enfermedad silenciosa puede menoscabar la salud visual de los mexicanos: se trata del glaucoma.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional atiende anualmente a más de 500 mil pacientes anuales con el diagnóstico de glaucoma , este número incluye tanto a pacientes que reciben el diagnóstico por primera vez como a aquellos que están en seguimiento médico continuo, mismos que reciben atención integral y especializada con la finalidad de asegurar que reciban los tratamientos necesarios para controlar la progresión de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

La doctora Vanessa Guerra Roque, Médico No Familiar Oftalmóloga del Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, señaló que el IMSS realiza evaluaciones periódicas y ofrece orientación sobre la importancia de las revisiones oftalmológicas anuales para la detección temprana del glaucoma, especialmente en personas mayores de 40 años, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La especialista de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “Dr. Gaudencio González Garza” del IMSS indicó que este padecimiento es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, ya que es una enfermedad que afecta el nervio óptico y puede llevar a la pérdida de visión . Aunque generalmente está relacionado con la presión intraocular alta, también existen glaucomas de tensión normal .

Subrayó que las revisiones periódicas son esenciales para su detección . “El glaucoma es una enfermedad silenciosa que no causa dolor, no causa alteraciones hasta que la enfermedad está muy avanzada y el paciente nota que le bajó la visión, pero para eso el paciente ya pasó por muchos años de la enfermedad”.

Vanessa Guerra explicó que la detección del glaucoma se realiza mediante revisiones periódicas con el oftalmólogo, especialmente a partir de los 40 años, cuando el riesgo de padecer la enfermedad incrementa. “Es crucial acudir a revisiones anuales para valorar la presión intraocular y la estructura del nervio óptico”.

Abundó que la tasa de éxito del tratamiento del glaucoma en el IMSS es aproximadamente del 50 por ciento . Aunque el glaucoma no es curable, el tratamiento puede ralentizar su progresión; sin embargo, el éxito del tratamiento dependerá de las comorbilidades del paciente y de su adherencia al tratamiento, que incluye el uso de gotas oculares y, en algunos casos, cirugía.

La doctora Guerra Roque señaló que en el IMSS cada paciente enviado a oftalmología es revisado para descartar la enfermedad, por ello es fundamental que todos los pacientes acudan al menos una vez al año a una revisión con el especialista.

“En el IMSS, aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes que son diagnosticados con glaucoma van a tener un enlentecimiento de la progresión de su enfermedad, ya que fueron diagnosticados a tiempo y el tratamiento fue otorgado de forma oportuna, así como también y, es muy importante, que el paciente no deje de ponerse sus gotas”, dijo.

La especialista en glaucoma recordó que este padecimiento es una enfermedad multifactorial, por muchas causas se puede contraer. Sin embargo, las principales causas que pueden hacer que evolucione más rápidamente son: la diabetes, hipertensión y el tabaquismo .

Refirió que el glaucoma puede incapacitar a las personas, especialmente a los adultos mayores, quienes progresivamente pierden la visión hasta llegar a la ceguera, lo cual afecta su capacidad para realizar actividades diarias y puede requerir el acompañamiento de otras personas.

“Lo más común justamente es en personas adultas, lo cual hace que de por sí ya tengan alteraciones sistémicas por otras enfermedades o ya sea que tengan dificultad para deambular, y si a eso le sumamos que son personas que desafortunadamente ya no pueden salir de su casa, no pueden valerse por sí mismas”, comentó.

Externó que la principal causa de este padecimiento es el glaucoma de ángulo abierto, que representa entre el 60 y el 70 por ciento de los casos. Sin embargo, en México, la primera causa de ceguera es la diabetes mellitus con glaucoma neovascular, debido al mal control de la enfermedad en la población .

La doctora Guerra Roque recordó a los derechohabientes la importancia de realizar revisiones anuales con el oftalmólogo. Además, enfatizó la posible causa genética del glaucoma, a lo cual recomendó que los familiares directos también se sometan a valoraciones oftalmológicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a todos los pacientes, tengan o no riesgo, a realizarse una valoración anual por el médico oftalmólogo, especialmente para aquellos con enfermedades como hipertensión, diabetes o traumatismos oculares, a fin de descartar riesgo de desarrollar la enfermedad o tener un diagnóstico temprano para preservar la visión y mejorar la calidad de vida.

