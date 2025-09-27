El peso mexicano registró buenos números al cierre de la semana, con relación a su cotización frente al dólar estadounidense. Lo que provoca una tendencia positiva de tres semanas. Estos son los datos:

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.36 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.23% o 4 centavos respecto al viernes pasado, con lo que liga tres semanas de ganancias, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó en 18.83 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.05% o un centavo por debajo del cierre de la semana anterior.

El mercado sigue especulando a favor del peso, por lo que no se descarta que el tipo de cambio pueda regresar al mínimo en el año de 18.20 pesos por dólar, estimaron los especialistas de grupo financiero Base.

En la semana comprendida entre el miércoles 17 y el martes 23 de septiembre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso en el mercado de futuros de Chicago se incrementaron en 6.97%, su mejor nivel desde el 11 de junio del 2024, informaron los analistas, quienes destacaron que las posturas netas a favor del peso suman seis semanas consecutivas al alza, acumulando un incremento de 36.34% en este periodo.

El peso mexicano se apreció a pesar de que en la semana el dólar registró un avance de 0.51% de acuerdo con el índice ponderado, debido a la publicación de indicadores económicos positivos para Estados Unidos.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana ante el dólar fueron: el peso argentino con 9.85%, el peso mexicano con 0.23%, el sol peruano con 0.14%, la corona sueca con 0.06% y el rand sudafricano con 0.03 por ciento.

El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas debido a la especulación de que la Reserva Federal pudiera ser más paciente para recortar la tasa de interés.

OA