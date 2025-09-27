¿Por qué no se autorizarán nuevos fraccionamientos en la zona de López Mateos?

No habrá más fraccionamientos en la zona de la avenida López Mateos, por lo menos próximamente y mientras o existan condiciones para hacer frente a la congestión vial, según el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

El Ayuntamiento de Tlajomulco no autorizará la construcción de nuevos fraccionamientos en la zona de López Mateos mientras no existan alternativas claras que permitan mejorar la movilidad en esta saturada vialidad , confirmó el presidente Gerardo Quirino Velázquez.

“No vamos a autorizar un solo desarrollo más en la zona, por ningún motivo, hasta que tengamos alternativas positivas para que esto suceda. Primero debemos dejar esta arteria con las soluciones que se están planteando, lo más favorablemente posible”, enfatizó el alcalde.

El anuncio lo hizo durante la segunda mesa temática Evaluación y Seguimiento de los Diálogos por la Movilidad de López Mateos, donde subrayó la importancia de coordinar esfuerzos entre municipios, Gobiernos estatal y federal, así como con la ciudadanía, para definir propuestas sólidas y con sustento técnico.

El presidente adelantó que también insistirá en la implementación de un esquema de transporte escolar en la zona , en coordinación con la Secretaría de Transporte. Destacó que la creciente oferta educativa ha multiplicado los traslados diarios de estudiantes , lo que convierte esta medida en una alternativa real para reducir el número de vehículos particulares en la vialidad.

“El transporte escolar puede ser fundamental en López Mateos, donde hay muchos planteles que reciben estudiantes de la zona, incluso, de otros municipios. Eso ayudaría a disminuir la carga vehicular”.

El alcalde reiteró que el reto de López Mateos solo puede resolverse con soluciones integrales que incluyan obras metropolitanas de gran calado, como la Línea 4 del Tren Ligero, la modernización del Camino Real a Colima, la Carretera a Chapala y la Línea 5 de transporte masivo, además de acciones locales que ya se ejecutan en Tlajomulco. Entre estas mencionó las intervenciones en la Avenida La Tijera, en la Calle Hidalgo en Gavilanes Oriente, en Aldama en San Agustín y en Enrique Limón Díaz en el Circuito Las Moras. También destacó la construcción del nuevo Centro Administrativo de López Mateos y un complejo de seguridad pública y protección civil, con el objetivo de acercar servicios y reducir traslados a la Cabecera Municipal.

La mesa temática se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora; la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero; el secretario de Transporte, Diego Monraz, y la titular del Imeplan, Patricia Martínez, además de representantes vecinales y empresariales del corredor López Mateos.

Por otra parte, tras los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos (2022-2023) y las primeras mesas de análisis para reducir el caos vial en la zona, autoridades estatales y municipales, academia y vecinos acordaron aplicar 15 estrategias para atender la crisis vial en los 36 kilómetros de esta avenida. Entre las acciones destacan: priorización vial, restricción de carga pesada, horarios laborales y escolares escalonados, teletrabajo, semaforización efectiva y mayor seguridad vial. En infraestructura, se impulsan la Línea 4 del Tren Ligero, la futura Línea 5 y un BRT por Camino Real a Colima, además de ampliaciones en Mariano Otero y López Mateos a la altura de “El 40”. Se incluyen proyectos de interconectividad, protocolos para choques, mantenimiento, transporte escolar y cultura vial. Aunque vecinos pidieron reconsiderar el segundo piso y un tren subterráneo, las autoridades enfatizaron que no existe una solución única, sino múltiples medidas complementarias.

