El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un sábado con probabilidad baja de lluvia, apenas del 30 por ciento. Aunque es posible que se registre lluvia débil con cielo parcialmente nuboso durante la tarde.

De acuerdo al pronóstico elaborado por Meteored, Guadalajara permanecerá parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 20 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lluvia en Guadalajara

11:00 horas Parcialmente nuboso 23 °C 12:00 horas Nubes y claros 24 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 26 °C 17:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 26 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 20 °C

Clima Pacífico Centro

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Colima. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente templado, así como fresco con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

