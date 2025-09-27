A partir de octubre, obtener una visa para ingresar a Estados Unidos será más caro y complicado para los ciudadanos mexicanos. Cambios recientes en la legislación migratoria de ese país implican mayores tarifas, más requisitos y menos facilidades, lo que representa un reto adicional para quienes buscan viajar por turismo, negocios o visitas familiares.

Estos serán los nuevos costos para la visa de negocio y turismo

Según El Financiero, uno de los principales cambios es el aumento en el costo de la visa B-1/B-2 (turismo y negocios), que pasará a 435 dólares, lo que equivale a cerca de 7 mil 900 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Este monto se compone de la tarifa tradicional de 185 dólares y un nuevo cobro denominado "Visa Integrity Fee" de 250 dólares, que forma parte de las medidas aprobadas recientemente por el Congreso estadounidense.

Por otro lado, el precio del formulario I-94, a partir del 30 de septiembre, pasará de 6 a 30 dólares. Dicho formulario es obligatorio para personas que cruzan a Estados Unidos por vía terrestre y planean permanecer más allá de 30 días o viajar más allá de 40 kilómetros de la frontera.

En entrevistas, todos deberán presentarse

A partir de septiembre de 2025, también se eliminó la mayoría de las exenciones de entrevista. Lo que quiere decir que, solicitantes de 14 a 79 años tendrán que asistir presencialmente a una entrevista en el consulado correspondiente.

Contrario a las medidas tan rigurosas, la demanda de visas estadounidenses sigue siendo elevada. Según cifras recientes del Departamento de Estado, los plazos aproximados para entrevistas en septiembre de 2025 son:

Ciudad de México: 9.5 meses

9.5 meses Guadalajara: 9.5 meses

9.5 meses Monterrey: 11 meses

11 meses Ciudad Juárez: 5.5 meses

Estos tiempos no incluyen el procesamiento adicional ni el envío del pasaporte con la visa. Especialistas en temas migratorios sugieren que los solicitantes planifiquen con anticipación, consideren agendar citas en diferentes ciudades y estén preparados para enfrentar retrasos.

