Pensión Bienestar: Cuánto dinero depositarán los programas y cuándo es el próximo pago de 2025

Octubre, el mes que está por iniciar, no incluye un depósito de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Este se estima que se entregue hasta noviembre, formando con diciembre el último bimestre con pago en el año.

Además, la dispersión para los distintos programas de apoyo del Gobierno de México, trae también los pagos de la Pensión para adultos mayores, el pago de la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar.

Requisitos para registrarse en los Programas del Bienestar 2025:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

¿Cuánto pagarán los programas del Bienestar en el próximo depósito y cuándo es?

Para este 2025, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta el próximo bimestre noviembre-diciembre son:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

3 mil pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

6 mil 200 pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

En caso de que desees conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF