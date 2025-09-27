El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió de lluvias muy fuertes en varias zonas de la República Mexicana.

Este día, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y la corriente en chorro subtropical, mantendrán condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas; así como chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, el frente núm. 4 se extenderá desde el golfo de México hasta el centro de Veracruz, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste y oriente del país.

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, el huracán "Narda" continuará su desplazamiento hacia el oeste, originando oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Finalmente, prevalecerá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de Septiembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA